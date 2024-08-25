02:17 ()
Свернуть список

Индепендьенте Медельин - Ланус 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2024 года в 03:30 (+03:00). Южноамериканский кубок — 2024, 1/4 финала. 2-й матч
Индепендьенте Медельин
Ланус

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Индепендьенте Медельин - Ланус, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок — 2024, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индепендьенте Медельин
Медельин, Колумбия
Ланус
Ланус, Аргентина
Главные тренеры
Уругвай Альфредо Карлос Арьяс
Уругвай Альфредо Карлос Арьяс
Колумбия Алехандро Рестрепо
Аргентина Рикардо Альберто Зелински
История личных встреч
19.09.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/4 финала. 1-й матч Ланус0 : 0Индепендьенте Медельин
22.09.2024 Колумбия — Примера A Клаусура. 11-й тур Индепендьенте Медельин0 : 1
19.09.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/4 финала. 1-й матч Ланус0 : 0Индепендьенте Медельин
15.09.2024 Колумбия — Примера A Клаусура. 10-й тур 1 : 1Индепендьенте Медельин
09.09.2024 Колумбия — Примера A Клаусура. 9-й тур 1 : 0Индепендьенте Медельин
27.08.2024 Колумбия — Примера A Клаусура. 7-й тур 2 : 2Индепендьенте Медельин
22.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур 3 : 0Ланус
19.09.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/4 финала. 1-й матч Ланус0 : 0Индепендьенте Медельин
14.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур Ланус1 : 1
31.08.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 13-й тур 0 : 0Ланус
25.08.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 12-й тур Ланус1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Уачипато
Расинг Монтевидео
2 : 3 0 : 1 0 : 3
Росарио Сентраль
Интернасьонал
1 : 0 1 : 1
Либертад
Универсидад Католика
2 : 0 1 : 1
Индепендьенте дель Валье
Бока Хуниорс
0 : 0 1 : 0
Команда12
Барселона
Ред Булл Брагантино
1 : 1 3 : 2
Палестино
Куяба
1 : 1 1 : 2
Серро Портеньо
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1 2 : 1
ЛДУ Кито
Олвэйс Реди
3 : 0 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Уачипато
Расинг А
0 : 2 6 : 1
Ред Булл Брагантино
Коринтианс
1 : 2 1 : 2 5 : 4
Росарио Сентраль
Форталеза
1 : 1 3 : 1
Палестино
Индепендьенте Медельин
2 : 2 4 : 0
Команда12
ЛДУ Кито
Ланус
1 : 2 3 : 1
Либертад
Спортиво Амельяно
1 : 1 0 : 0 3 : 4
Атлетико Паранаэнсе
Бельграно
2 : 1 0 : 2
Бока Хуниорс
Крузейро
1 : 0 2 : 1 5 : 4
1/4 финала
Команда12
Форталеза
Коринтианс
0 : 2 3 : 0
Ланус
Индепендьенте Медельин
0 : 0 26.09
Команда12
Либертад
Крузейро
0 : 2 27.09
Атлетико Паранаэнсе
Расинг А
1 : 0 27.09

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close