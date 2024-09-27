Брентфорд - Вест Хэм Юнайтед 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Марк Флеккен
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|7
|нп
|Кевин Шейд
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|26
|зщ
|Макс Килман
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|24
|пз
|Гвидо Родригес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Томас Франк
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|26.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|30.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Челси
|5
|10
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|10
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|9
|8
|Ноттингем Форест
|5
|9
|9
|Фулхэм
|5
|8
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Брентфорд
|5
|6
|13
|Борнмут
|5
|5
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|15
|Лестер Сити
|5
|3
|16
|Кристал Пэлас
|5
|3
|17
|Ипсвич Таун
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|5
|1
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|5
|1