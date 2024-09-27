01:49 ()
Онлайн трансляции
Суббота 28 сентября
Свернуть список

Брентфорд - Вест Хэм Юнайтед 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1НидерландыврМарк Флеккен
30ДаниязщМадс Роэрслев
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
20НорвегиязщКристоффер Аер
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
24ДаниянпМиккель Дамсгор
19КамеруннпБрайан Мбемо
7ГерманиянпКевин Шейд
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
23ФранцияврАльфонс Ареола
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
15ГрециязщКонстантинос Мавропанос
26АнглиязщМакс Килман
33ИталиязщЭмерсон Палмиери
24АргентинапзГвидо Родригес
28ЧехияпзТомаш Соучек
10БразилияпзЛукас Пакета
14ГанапзМохаммед Кудус
20АнглиянпДжаррод Боуэн
9ЯмайканпМайкл Антонио
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
ИспанияХулен Лопетеги
История личных встреч
26.02.2024Англия - Премьер-лига26-й турВест Хэм Юнайтед4 : 2Брентфорд
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й турБрентфорд3 : 2Вест Хэм Юнайтед
14.05.2023Англия - Премьер-лига36-й турБрентфорд2 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.01.2023Кубок Англии1/32 финалаБрентфорд0 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.12.2022Англия - Премьер-лига18-й турВест Хэм Юнайтед0 : 2Брентфорд
10.04.2022Англия - Премьер-лига32-й турБрентфорд2 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.10.2021Англия - Премьер-лига7-й турВест Хэм Юнайтед1 : 2Брентфорд
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур3 : 1Брентфорд
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундБрентфорд3 : 1
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур2 : 1Брентфорд
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турБрентфорд3 : 1
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд0 : 1Брентфорд
25.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд5 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турВест Хэм Юнайтед0 : 3
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур1 : 1Вест Хэм Юнайтед
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турВест Хэм Юнайтед1 : 3
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундВест Хэм Юнайтед1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити513
2
Лига чемпионов
Ливерпуль512
3
Лига чемпионов
Астон Вилла512
4
Лига чемпионов
Арсенал511
5
Лига Европы
Челси510
6 Ньюкасл Юнайтед510
7 Брайтон энд Хоув Альбион59
8 Ноттингем Форест59
9 Фулхэм58
10 Тоттенхэм Хотспур57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Брентфорд56
13 Борнмут55
14 Вест Хэм Юнайтед54
15 Лестер Сити53
16 Кристал Пэлас53
17 Ипсвич Таун53
18
Зона вылета
Саутгемптон51
19
Зона вылета
Вулверхэмптон51
20
Зона вылета
Эвертон51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close