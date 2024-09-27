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Лидс Юнайтед - Ковентри Сити 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Лидс Юнайтед
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ковентри Сити, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
06.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турКовентри Сити2 : 1Лидс Юнайтед
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турЛидс Юнайтед1 : 1Ковентри Сити
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур0 : 2Лидс Юнайтед
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турЛидс Юнайтед0 : 1
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турЛидс Юнайтед2 : 0
23.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур0 : 2Лидс Юнайтед
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й тур0 : 0Лидс Юнайтед
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турКовентри Сити1 : 2
18.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундКовентри Сити1 : 2
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур1 : 1Ковентри Сити
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турКовентри Сити0 : 1
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундКовентри Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион616
2
Повышение
Сандерленд615
3
Плей-офф
Бёрнли613
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс612
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед612
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед611
7 Суонси Сити610
8 Уотфорд610
9 Оксфорд Юнайтед69
10 Дерби Каунти69
11 Норвич Сити68
12 Мидлсбро68
13 Бристоль Сити68
14 Куинз Парк Рейнджерс67
15 Лутон Таун67
16 Халл Сити66
17 Сток Сити66
18 Миллуолл65
19 Ковентри Сити65
20 Плимут Аргайл65
21 Престон Норт Энд65
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей64
23
Зона вылета
Портсмут63
24
Зона вылета
Кардифф Сити61

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