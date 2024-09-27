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Болонья - Аталанта 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
28 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Болонья
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Аталанта, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Аталанта
Бергамо
34 Италия вр Федерико Равалья
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
33 Испания зщ Хуан Миранда
2 Швеция пз Эмиль Хольм
20 Швейцария пз Михел Эбишер
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
6 Хорватия пз Никола Моро
11 Швейцария пз Дан Ндой
14 Англия нп Сэмюэл Айлинг
24 Нидерланды нп Тейс Даллинга
29 Италия вр Марко Карнесекки
19 Албания зщ Берат Джимсити
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
16 Италия зщ Рауль Белланова
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
22 Италия пз Маттео Руджери
24 Сербия пз Лазар Самарджич
32 Италия нп Матео Ретеги
11 Нигерия нп Адемола Лукман
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Аталанта1 : 2Болонья
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Болонья1 : 0Аталанта
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Аталанта0 : 2Болонья
09.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Болонья1 : 2Аталанта
20.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Болонья0 : 1Аталанта
28.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Аталанта0 : 0Болонья
25.04.2021 Италия - Серия А 33-й тур Аталанта5 : 0Болонья
23.12.2020 Италия - Серия А 14-й тур Болонья2 : 2Аталанта
21.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Аталанта1 : 0Болонья
15.12.2019 Италия - Серия А 16-й тур Болонья2 : 1Аталанта
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 1 : 2Болонья
18.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Болонья0 : 0
14.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 2 : 2Болонья
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Болонья1 : 1
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 3 : 0Болонья
24.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Аталанта2 : 3
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Аталанта0 : 0
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Аталанта3 : 2
30.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 4 : 0Аталанта
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 2 : 1Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Торино511
2
Лига чемпионов
Наполи510
3
Лига чемпионов
Удинезе510
4
Лига чемпионов
Ювентус59
5
Лига Европы
Эмполи59
6
Квалификация Лиги конференций
Милан58
7 Интер М58
8 Лацио57
9 Аталанта56
10 Рома56
11 Верона56
12 Болонья56
13 Фиорентина56
14 Парма55
15 Лечче55
16 Комо55
17 Дженоа55
18
Зона вылета
Венеция54
19
Зона вылета
Монца53
20
Зона вылета
Кальяри52

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