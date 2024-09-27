Болонья - Аталанта 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
28 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Аталанта, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Аталанта
Бергамо
|34
|вр
|Федерико Равалья
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|2
|пз
|Эмиль Хольм
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|11
|пз
|Дан Ндой
|14
|нп
|Сэмюэл Айлинг
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|32
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|0 : 2
|09.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|5 : 0
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|2 : 2
|21.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|24.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Торино
|5
|11
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|5
|9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|5
|8
|7
|Интер М
|5
|8
|8
|Лацио
|5
|7
|9
|Аталанта
|5
|6
|10
|Рома
|5
|6
|11
|Верона
|5
|6
|12
|Болонья
|5
|6
|13
|Фиорентина
|5
|6
|14
|Парма
|5
|5
|15
|Лечче
|5
|5
|16
|Комо
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
| 18
Зона вылета
|Венеция
|5
|4
| 19
Зона вылета
|Монца
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2