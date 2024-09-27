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Майнц - Хайденхайм 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
28 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Майнц
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Хайденхайм, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
27ГерманияврРобин Центнер
5ГерманиязщМаксим Лайч
3ГерманиязщМоритц Йенц
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
19ФранциязщАнтони Каси
31ГерманиязщДоминик Кор
2АвстриязщФилипп Мвене
6ЯпонияпзКаисю Сано
14Южная КореяпзХён Сок Хон
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
33СШАпзЛеннард Мэлони
3ГерманияпзЯн Шёппнер
21ГерманияпзАдриан Бек
10ГерманияпзПауль Ваннер
31ГерманиянпСирлорд Конте
18ГерманиянпМарвин Пирингер
Главные тренеры
ДанияБо Хенриксен
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турХайденхайм1 : 1Майнц
16.12.2023Германия - Бундеслига15-й турМайнц0 : 1Хайденхайм
20.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур2 : 3Майнц
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й турМайнц1 : 2
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур3 : 3Майнц
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турМайнц1 : 1
16.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 3 ДВМайнц
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турХайденхайм0 : 3
13.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур4 : 2Хайденхайм
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й турХайденхайм4 : 0
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчХайденхайм3 : 2
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур0 : 2Хайденхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Байер49
3
Лига чемпионов
Фрайбург49
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф49
5
Лига Европы
РБ Лейпциг48
6
Квалификация Лиги конференций
Унион48
7 Штутгарт47
8 Боруссия Д47
9 Хайденхайм46
10 Майнц45
11 Вердер45
12 Аугсбург44
13 Вольфсбург43
14 Боруссия М43
15 Хоффенхайм43
16
Стыковая зона
Бохум41
17
Зона вылета
Санкт-Паули41
18
Зона вылета
Хольштайн41

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