Майнц - Хайденхайм 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
28 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Хайденхайм, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|27
|вр
|Робин Центнер
|5
|зщ
|Максим Лайч
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|19
|зщ
|Антони Каси
|31
|зщ
|Доминик Кор
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|14
|пз
|Хён Сок Хон
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|21
|пз
|Адриан Бек
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|31
|нп
|Сирлорд Конте
|18
|нп
|Марвин Пирингер
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Франк Шмидт
История личных встреч
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|20.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|13.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|4 : 2
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|4
|9
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|4
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|4
|8
|7
|Штутгарт
|4
|7
|8
|Боруссия Д
|4
|7
|9
|Хайденхайм
|4
|6
|10
|Майнц
|4
|5
|11
|Вердер
|4
|5
|12
|Аугсбург
|4
|4
|13
|Вольфсбург
|4
|3
|14
|Боруссия М
|4
|3
|15
|Хоффенхайм
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|4
|1