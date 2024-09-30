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АВС - Фаренсе 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
30 Сентября 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
АВС
Фаренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Фаренсе, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Фаренсе
Фару
13 Мексика вр Гильермо Очоа
2 Португалия зщ Фернанду Феррейра
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
24 Португалия зщ Кики
6 Франция пз Баптист Ру
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
15 Испания пз Хауме
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
17 Эквадор нп John Mercado
9 Франция нп Иссьяка Камате
11 Швеция нп Бабатунде Акинсола
33 Португалия вр Рикарду Велью
3 Испания зщ Марко Морено
4 Португалия зщ Artur Jorge
34 Бразилия зщ Раул
28 Бразилия зщ Pastor
31 Бразилия зщ Дерик Теодоро Сантос Полони
79 Франция пз Мехди Мергем
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
93 Португалия пз Miguel Menino
8 Португалия пз Рафаэл Барбоза
14 Испания нп Дарио Поведа
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 3 : 0АВС
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур АВС1 : 0
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 1АВС
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур АВС1 : 0
16.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 4 : 2АВС
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Фаренсе0 : 1
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 2 : 1Фаренсе
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 0Фаренсе
23.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Фаренсе0 : 5
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 0Фаренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг721
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту718
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика716
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш713
5 Фамаликан712
6 Санта-Клара612
7 Брага611
8 Каза Пия78
9 Морейренсе78
10 Жил Висенте77
11 АВС67
12 Риу Аве67
13 Эшторил76
14 Арока76
15 Боавишта65
16
Стыковая зона
Эштрела75
17
Зона вылета
Насьонал75
18
Зона вылета
Фаренсе60

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