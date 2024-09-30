АВС - Фаренсе 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
30 Сентября 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Фаренсе, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Фаренсе
Фару
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|6
|пз
|Баптист Ру
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|15
|пз
|Хауме
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|17
|нп
|John Mercado
|9
|нп
|Иссьяка Камате
|11
|нп
|Бабатунде Акинсола
|33
|вр
|Рикарду Велью
|3
|зщ
|Марко Морено
|4
|зщ
|Artur Jorge
|34
|зщ
|Раул
|28
|зщ
|Pastor
|31
|зщ
|Дерик Теодоро Сантос Полони
|79
|пз
|Мехди Мергем
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|93
|пз
|Miguel Menino
|8
|пз
|Рафаэл Барбоза
|14
|нп
|Дарио Поведа
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|4 : 2
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 5
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|21
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|7
|18
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|7
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|7
|13
|5
|Фамаликан
|7
|12
|6
|Санта-Клара
|6
|12
|7
|Брага
|6
|11
|8
|Каза Пия
|7
|8
|9
|Морейренсе
|7
|8
|10
|Жил Висенте
|7
|7
|11
|АВС
|6
|7
|12
|Риу Аве
|6
|7
|13
|Эшторил
|7
|6
|14
|Арока
|7
|6
|15
|Боавишта
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|6
|0