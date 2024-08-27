Штутгарт - Спарта П 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
01 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Спарта П, которое состоится 01 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Спарта П
Прага, Чехия
|33
|вр
|Александр Нюбель
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|29
|пз
|Антони Руо
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|26
|нп
|Дениз Ундав
|8
|нп
|Энцо Мийо
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|1
|вр
|Петер Виндаль-Йенсен
|41
|зщ
|Мартин Витик
|27
|зщ
|Филип Панак
|25
|зщ
|Асгер Сёренсен
|17
|зщ
|Анхело Пресиадо
|29
|пз
|Эрмал Красники
|6
|пз
|Каан Кайринен
|32
|пз
|Матей Ринеш
|14
|нп
|Велько Бирманчевич
|7
|нп
|Виктор Олатунджи
|22
|нп
|Лукаш Гараслин
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|5 : 1
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|27.09.2024
|Чехия — Высшая лига
|10-й тур
|2 : 3
|22.09.2024
|Чехия — Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Чехия — Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|27.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Селтик
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Байер
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спарта П
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Ювентус
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Брест
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Бенфика
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|3
| 15
Плей-офф
|ПСЖ
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Интер М
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Арсенал
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Барселона
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Штурм
|1
|0
|25
|РБ Лейпциг
|1
|0
|26
|Жирона
|1
|0
|27
|Милан
|1
|0
|28
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|29
|Штутгарт
|1
|0
|30
|Лилль
|1
|0
|31
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|32
|Янг Бойз
|1
|0
|33
|Брюгге
|1
|0
|34
|Слован Бр
|1
|0
|35
|Фейеноорд
|1
|0
|36
|Динамо З
|1
|0