01:10 ()
Свернуть список

Штутгарт - Спарта П 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
01 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
Штутгарт
Спарта П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Спарта П, которое состоится 01 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Спарта П
Прага, Чехия
33ГерманияврАлександр Нюбель
15ГерманиязщПаскаль Штенцель
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
16ГерманияпзАтакан Каразор
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
29ФранцияпзАнтони Руо
6ГерманияпзАнгело Штиллер
26ГерманиянпДениз Ундав
8ФранциянпЭнцо Мийо
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
1ДанияврПетер Виндаль-Йенсен
41ЧехиязщМартин Витик
27ЧехиязщФилип Панак
25ДаниязщАсгер Сёренсен
17ЭквадорзщАнхело Пресиадо
29КосовопзЭрмал Красники
6ФинляндияпзКаан Кайринен
32ЧехияпзМатей Ринеш
14СербиянпВелько Бирманчевич
7НигериянпВиктор Олатунджи
22СловакиянпЛукаш Гараслин
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур2 : 2Штутгарт
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турШтутгарт5 : 1
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур3 : 1Штутгарт
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 3Штутгарт
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турШтутгарт3 : 3
27.09.2024Чехия — Высшая лига10-й турСпарта П2 : 3
22.09.2024Чехия — Высшая лига9-й тур0 : 2Спарта П
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турСпарта П3 : 0
31.08.2024Чехия — Высшая лига7-й тур0 : 2Спарта П
27.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчСпарта П2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Селтик13
3
1/8 финала
Байер13
4
1/8 финала
Спарта П13
5
1/8 финала
Боруссия Д13
6
1/8 финала
Астон Вилла13
7
1/8 финала
Реал Мадрид13
8
1/8 финала
Ливерпуль13
9
Плей-офф
Ювентус13
10
Плей-офф
Спортинг13
11
Плей-офф
Брест13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Црвена Звезда10
23
Плей-офф
Барселона10
24
Плей-офф
Штурм10
25 РБ Лейпциг10
26 Жирона10
27 Милан10
28 ПСВ Эйндховен10
29 Штутгарт10
30 Лилль10
31 Ред Булл Зальцбург10
32 Янг Бойз10
33 Брюгге10
34 Слован Бр10
35 Фейеноорд10
36 Динамо З10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close