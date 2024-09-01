01:12 ()
Свернуть список

Колхети-1913 - Дила 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 27-й тур
Колхети-1913
Дила

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Дила, которое состоится 01 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Дила
Гори
История личных встреч
02.06.2024 Грузия — Высшая лига 18-й тур Дила1 : 1Колхети-1913
16.04.2024 Грузия — Высшая лига 9-й тур Колхети-19131 : 3Дила
10.11.2018 Грузия - Высшая лига 32-й тур Дила1 : 0Колхети-1913
01.09.2018 Грузия - Высшая лига 23-й тур Колхети-19130 : 2Дила
09.06.2018 Грузия - Высшая лига 14-й тур Дила2 : 0Колхети-1913
05.04.2018 Грузия - Высшая лига 5-й тур Колхети-19130 : 3Дила
04.11.2017 Грузия - Высшая лига 33-й тур Колхети-19131 : 0Дила
27.08.2017 Грузия - Высшая лига 24-й тур Дила3 : 0Колхети-1913
27.05.2017 Грузия - Высшая лига 15-й тур Колхети-19130 : 0Дила
08.04.2017 Грузия - Высшая лига 6-й тур Дила1 : 1Колхети-1913
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 3 : 2Колхети-1913
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Колхети-19132 : 6
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 2 : 0Колхети-1913
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Колхети-19130 : 0
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 3 : 0Колхети-1913
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Дила1 : 2
20.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Дила3 : 2
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 1 : 1Дила
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Дила1 : 3
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 1 : 5Дила
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт2757
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2752
3
Квалификация Лиги конференций
Дила2651
4 Динамо Бт2639
5 Самгурали2731
6 Динамо Тб2631
7 Колхети-19132628
8
Стыковая зона
Гагра2625
9
Стыковая зона
Телави2724
10
Зона вылета
Самтредиа2619

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close