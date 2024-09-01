Колхети-1913 - Дила 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Дила, которое состоится 01 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колхети-1913
Поти
Дила
Гори
История личных встреч
|02.06.2024
|Грузия — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|16.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|10.11.2018
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|1 : 0
|01.09.2018
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 2
|09.06.2018
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|05.04.2018
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 3
|04.11.2017
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 0
|27.08.2017
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
|27.05.2017
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|08.04.2017
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|27.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|3 : 2
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 6
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|27.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 2
|20.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо Кт
|27
|57
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|27
|52
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|26
|51
|4
|Динамо Бт
|26
|39
|5
|Самгурали
|27
|31
|6
|Динамо Тб
|26
|31
|7
|Колхети-1913
|26
|28
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|26
|25
| 9
Стыковая зона
|Телави
|27
|24
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|26
|19