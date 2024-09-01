Динамо Бт - Самтредиа 01 Октября прямая трансляция
01 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Самтредиа, которое состоится 01 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|01.06.2024
|Грузия — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|16.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|9-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 3
|19.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|10.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 2
|24.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 0
|08.08.2021
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|12.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|13.03.2021
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 2
|23.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
|01.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 1
|20.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо Кт
|27
|57
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|27
|52
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|26
|51
|4
|Динамо Бт
|26
|39
|5
|Самгурали
|27
|31
|6
|Динамо Тб
|26
|31
|7
|Колхети-1913
|26
|28
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|26
|25
| 9
Стыковая зона
|Телави
|27
|24
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|26
|19