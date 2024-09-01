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Динамо Бт - Самтредиа 01 Октября прямая трансляция

01 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 27-й тур
Динамо Бт
Самтредиа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Самтредиа, которое состоится 01 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
01.06.2024 Грузия — Высшая лига 18-й тур Самтредиа2 : 2Динамо Бт
16.04.2024 Грузия — Высшая лига 9-й тур Динамо Бт3 : 1Самтредиа
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Самтредиа1 : 3Динамо Бт
19.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Бт1 : 1Самтредиа
10.05.2023 Грузия - Высшая лига 13-й тур Самтредиа1 : 2Динамо Бт
12.03.2023 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Бт3 : 2Самтредиа
24.10.2021 Грузия - Высшая лига 31-й тур Самтредиа1 : 0Динамо Бт
08.08.2021 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Бт3 : 1Самтредиа
12.05.2021 Грузия - Высшая лига 13-й тур Самтредиа0 : 2Динамо Бт
13.03.2021 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Бт2 : 0Самтредиа
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 1 : 2Динамо Бт
23.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Динамо Бт1 : 1
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 3 : 0Динамо Бт
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Динамо Бт1 : 1
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Динамо Бт
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Самтредиа2 : 1
20.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Самтредиа
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Самтредиа2 : 2
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Самтредиа
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Самтредиа2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт2757
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2752
3
Квалификация Лиги конференций
Дила2651
4 Динамо Бт2639
5 Самгурали2731
6 Динамо Тб2631
7 Колхети-19132628
8
Стыковая зона
Гагра2625
9
Стыковая зона
Телави2724
10
Зона вылета
Самтредиа2619

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