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Норвегия - Словения 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
10 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 3-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
Норвегия
Словения

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Словения, которое состоится 10 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Словения
1НорвегияврЭрьян Нюланд
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
4НорвегиязщЛео Эстигор
21НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
5НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
8НорвегияпзСандер Берге
6НорвегияпзПатрик Берг
22НорвегияпзФеликс Хорне
20НорвегиянпАнтонио Нуса
7НорвегиянпАлександр Сёрлот
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
1СловенияврЯн Облак
20СловениязщПетар Стоянович
21СловениязщВанья Дркушич
6СловениязщЯка Бийол
13СловениязщЭрик Янжа
15СловенияпзТоми Хорват
14СловенияпзЯсмин Куртич
10СловенияпзТими Элшник
17СловенияпзЯн Млакар
11СловениянпБеньямин Шешко
9СловениянпАндраж Шпорар
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
СловенияМатьяж Кек
История личных встреч
24.09.2022Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 5-й турСловения2 : 1Норвегия
09.06.2022Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 3-й турНорвегия0 : 0Словения
16.11.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 3. 5-й турСловения1 : 1Норвегия
13.10.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 3. 3-й турНорвегия1 : 0Словения
11.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа E. 9-й турСловения3 : 0Норвегия
11.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа E. 2-й турНорвегия2 : 1Словения
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 2-й турНорвегия2 : 1
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 1-й тур0 : 0Норвегия
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 1Норвегия
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиНорвегия3 : 0
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиНорвегия1 : 1
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 2-й турСловения3 : 0
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 1-й турСловения1 : 1
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финала0 : 0 3 : 0Словения
25.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа C. 3-й тур0 : 0Словения
20.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа C. 2-й турСловения1 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Хорватия23
3
Стыковая зона
Польша23
4
Зона вылета
Шотландия20
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия26
2
1/4 финала
Франция23
3
Стыковая зона
Бельгия23
4
Зона вылета
Израиль20
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия24
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина21
4
Зона вылета
Венгрия21
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания24
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария20
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия26
2 Албания23
3 Чехия23
4
Зона вылета
Украина20
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция26
2 Англия26
3 Ирландия20
4
Зона вылета
Финляндия20
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения24
2 Норвегия24
3 Австрия21
4
Зона вылета
Казахстан21
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция24
2 Уэльс24
3 Исландия23
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2 Словакия26
3 Азербайджан20
4
Зона вылета
Эстония20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния26
2 Косово23
3 Кипр23
4
Зона вылета
Литва20
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония24
2 Армения23
3 Латвия23
4
Зона вылета
Фарерские острова21
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Мальта23
3 Андорра10

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