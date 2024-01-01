Норвегия - Словения 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
10 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 3-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Словения, которое состоится 10 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Словения
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|21
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|8
|пз
|Сандер Берге
|6
|пз
|Патрик Берг
|22
|пз
|Феликс Хорне
|20
|нп
|Антонио Нуса
|7
|нп
|Александр Сёрлот
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Ян Облак
|20
|зщ
|Петар Стоянович
|21
|зщ
|Ванья Дркушич
|6
|зщ
|Яка Бийол
|13
|зщ
|Эрик Янжа
|15
|пз
|Томи Хорват
|14
|пз
|Ясмин Куртич
|10
|пз
|Тими Элшник
|17
|пз
|Ян Млакар
|11
|нп
|Беньямин Шешко
|9
|нп
|Андраж Шпорар
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Матьяж Кек
История личных встреч
|24.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 5-й тур
|2 : 1
|09.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 3-й тур
|0 : 0
|16.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 5-й тур
|1 : 1
|13.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 3-й тур
|1 : 0
|11.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа E. 9-й тур
|3 : 0
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа E. 2-й тур
|2 : 1
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 2-й тур
|2 : 1
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 1-й тур
|0 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 2-й тур
|3 : 0
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 1-й тур
|1 : 1
|01.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 0
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Хорватия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Польша
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Шотландия
|2
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Франция
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Израиль
|2
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|2
|4
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 3
Стыковая зона
|Босния и Герцеговина
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Венгрия
|2
|1
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Испания
|2
|4
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|2
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Грузия
|2
|6
|2
|Албания
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Украина
|2
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Греция
|2
|6
|2
|Англия
|2
|6
|3
|Ирландия
|2
|0
| 4
Зона вылета
|Финляндия
|2
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|2
|4
|2
|Норвегия
|2
|4
|3
|Австрия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Казахстан
|2
|1
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Турция
|2
|4
|2
|Уэльс
|2
|4
|3
|Исландия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Черногория
|2
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|2
|6
|2
|Словакия
|2
|6
|3
|Азербайджан
|2
|0
| 4
Зона вылета
|Эстония
|2
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Румыния
|2
|6
|2
|Косово
|2
|3
|3
|Кипр
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Литва
|2
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Беларусь
|2
|4
|2
|Болгария
|2
|4
|3
|Северная Ирландия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|2
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Македония
|2
|4
|2
|Армения
|2
|3
|3
|Латвия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Фарерские острова
|2
|1
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|1
|3
|2
|Лихтенштейн
|2
|1
|3
|Гибралтар
|1
|1
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|1
|3
|2
|Мальта
|2
|3
|3
|Андорра
|1
|0