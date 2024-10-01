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Испания - Дания 12 Октября прямая трансляция

12 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 3-й тур
Испания
Дания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Дания, которое состоится 12 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 4. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Дания
Главные тренеры
Испания Луис де ла Фуэнте
Дания Ларс Кнудсен (и.о.)
История личных встреч
13.10.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа F. 11-й тур Дания1 : 3Испания
24.03.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа F. 5-й тур Испания2 : 1Дания
08.09.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 4. 2-й тур 1 : 4Испания
05.09.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 4. 1-й тур 0 : 0Испания
14.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Финал Испания2 : 1
09.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/2 финала Испания2 : 1
05.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/4 финала Испания2 : 1 ДВ
08.09.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 4. 2-й тур Дания2 : 0
05.09.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 4. 1-й тур Дания2 : 0
29.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала 2 : 0Дания
25.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа C. 3-й тур Дания0 : 0
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 2-й тур Дания1 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Хорватия23
3
Стыковая зона
Польша23
4
Зона вылета
Шотландия20
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия24
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина21
4
Зона вылета
Венгрия21
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания24
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария20
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия26
2 Албания23
3 Чехия23
4
Зона вылета
Украина20
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция39
2 Англия36
3 Ирландия33
4
Зона вылета
Финляндия30
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия37
2 Австрия34
3 Словения34
4
Зона вылета
Казахстан31
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция24
2 Уэльс24
3 Исландия23
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2 Словакия26
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан30
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния26
2 Косово23
3 Кипр23
4
Зона вылета
Литва20
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония37
2 Армения45
3 Латвия33
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар24
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн21
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия26
2 Мальта23
3 Андорра20

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