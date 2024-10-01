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Исландия - Турция 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
14 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 4-й тур
Главный судья: Дамиан Сильвестшак (Вроцлав, Польша);
Исландия
Турция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Турция, которое состоится 14 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Исландия
Турция
12ИсландияврХаукон Рафн Валдимарссон
2ИсландиязщАльфонс Сампстед
5ИсландиязщСверрир Ингасон
20ИсландиязщДаниэль Гретарссон
17ИсландиязщЛоги Томассон
18ИсландияпзМикаэль Андерсон
7ИсландияпзЙоуханн Берг Гудмундссон
16ИсландияпзСтефан Тейтур Тордарсон
11ИсландияпзЙоун Торстейнссон
10ИсландиянпГилфи Тор Сигурдссон
22ИсландиянпАндри Гудьонсен
23ТурцияврУгурджан Чакыр
2ТурциязщЗеки Челик
3ТурциязщМерих Демирал
14ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
20ТурциязщФерди Кадыоглу
10ТурцияпзХакан Чалханоглу
6ТурцияпзОркун Кёкчю
8ТурцияпзАрда Гюлер
11ТурцияпзКенан Йылдыз
17ТурциянпИрфан Кахведжи
9ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
Главные тренеры
НорвегияОге Харейде
ИталияВинченцо Монтелла
История личных встреч
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 2-й турТурция3 : 1Исландия
14.11.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа H. 9-й турТурция0 : 0Исландия
11.06.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа H. 4-й турИсландия2 : 1Турция
06.10.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа I. 9-й турТурция0 : 3Исландия
09.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа I. 3-й турИсландия2 : 0Турция
13.10.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа A. 10-й турТурция1 : 0Исландия
09.09.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа A. 1-й турИсландия3 : 0Турция
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 3-й турИсландия2 : 2
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 2-й турТурция3 : 1Исландия
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й турИсландия2 : 0
10.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи4 : 0Исландия
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 1Исландия
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 3-й турТурция1 : 0
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 2-й турТурция3 : 1Исландия
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й тур0 : 0Турция
06.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финала2 : 1Турция
02.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финала1 : 2Турция
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Венгрия32
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия36
2 Чехия36
3 Албания33
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция39
2 Англия49
3 Ирландия33
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия37
2 Словения47
3 Австрия34
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2 Словакия37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан30
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения55
3 Латвия33
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар48
2 Сан-Марино33
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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