Оренбург - Крылья Советов 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
20 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Крылья Советов, которое состоится 20 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Ильшат Нургалиевич Айткулов (и.о.)
|Владимир Слишкович
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 3
|04.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|16.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 4
|29.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|2 : 1
|22.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|0 : 1
|28.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 1
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|2 : 1
|27.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 6
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3 5 : 3
|29.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|12
|30
|2
|Зенит
|12
|29
|3
|Локомотив М
|12
|27
|4
|ЦСКА
|12
|23
|5
|Динамо М
|11
|20
|6
|Спартак М
|12
|19
|7
|Рубин
|11
|15
|8
|Ростов
|12
|13
|9
|Акрон
|12
|12
|10
|Пари Нижний Новгород
|12
|12
|11
|Динамо Мх
|12
|11
|12
|Химки
|12
|11
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|11
|11
| 14
Стыковая зона
|Факел
|12
|10
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|11
|7
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|12
|6