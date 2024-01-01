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Оренбург - Крылья Советов 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
20 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
ОренбургКрылья Советов

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Крылья Советов, которое состоится 20 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
РоссияИльшат Нургалиевич Айткулов (и.о.)
Босния и ГерцеговинаВладимир Слишкович
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
13.09.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяКрылья Советов6 : 3Оренбург
04.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турОренбург2 : 1Крылья Советов
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турКрылья Советов1 : 1Оренбург
02.04.2023МИР Российская Премьер-лига21-й турКрылья Советов1 : 1Оренбург
03.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиОренбург3 : 3Крылья Советов
16.07.2022МИР Российская Премьер-лига1-й турОренбург2 : 4Крылья Советов
29.11.2020ФНЛ - Первый дивизион25-й турОренбург2 : 1Крылья Советов
22.08.2020ФНЛ - Первый дивизион5-й турКрылья Советов0 : 1Оренбург
28.02.2020Россия - Премьер-Лига20-й турКрылья Советов1 : 1Оренбург
20.10.2019Россия - Премьер-Лига13-й турОренбург0 : 1Крылья Советов
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться1 : 3Оренбург
05.10.2024МИР Российская Премьер-лига11-й тур1 : 0Оренбург
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяОренбург2 : 0
01.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 5-й тур2 : 1Оренбург
27.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й турОренбург1 : 2
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяКрылья Советов0 : 6
06.10.2024МИР Российская Премьер-лига11-й тур1 : 0Крылья Советов
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться1 : 2Крылья Советов
02.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 5-й турКрылья Советов3 : 3 5 : 3
29.09.2024МИР Российская Премьер-лига10-й турКрылья Советов0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1230
2 Зенит1229
3 Локомотив М1227
4 ЦСКА1223
5 Динамо М1120
6 Спартак М1219
7 Рубин1115
8 Ростов1213
9 Акрон1212
10 Пари Нижний Новгород1212
11 Динамо Мх1211
12 Химки1211
13
Стыковая зона
Крылья Советов1111
14
Стыковая зона
Факел1210
15
Зона вылета
Оренбург117
16
Зона вылета
Ахмат126

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