02:03 ()
Онлайн трансляции
Суббота 26 октября
Свернуть список

Брентфорд - Ипсвич Таун 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Брентфорд
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ипсвич Таун, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
1НидерландыврМарк Флеккен
4НидерландызщСепп ван ден Берг
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
20НорвегиязщКристоффер Аер
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
19КамеруннпБрайан Мбемо
7ГерманиянпКевин Шейд
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
24ДаниянпМиккель Дамсгор
1КосововрАриянет Мурич
2АнглиязщГарри Кларк
26ИрландиязщДара О'Ши
15АвстралиязщКэмерон Бургесс
3АнглиязщЛейф Дэвис
21ИрландиязщЧидози Огбене
5ЕгипетпзСэми Морси
8АнглияпзКалвин Филлипс
47АнглияпзДжек Кларк
20ЯмайканпОмари Хатчинсон
19АнглиянпЛиам Делап
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
10.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турБрентфорд2 : 0Ипсвич Таун
18.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турИпсвич Таун1 : 1Брентфорд
07.04.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турБрентфорд1 : 0Ипсвич Таун
19.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турИпсвич Таун2 : 0Брентфорд
04.03.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турИпсвич Таун1 : 1Брентфорд
13.08.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турБрентфорд2 : 0Ипсвич Таун
09.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турИпсвич Таун1 : 3Брентфорд
08.08.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турБрентфорд2 : 2Ипсвич Таун
07.03.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турИпсвич Таун1 : 1Брентфорд
26.12.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турБрентфорд2 : 4Ипсвич Таун
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур2 : 1Брентфорд
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турБрентфорд5 : 3
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турБрентфорд1 : 1
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур3 : 1Брентфорд
17.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финалаБрентфорд3 : 1
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турИпсвич Таун0 : 2
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур4 : 1Ипсвич Таун
29.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турИпсвич Таун2 : 2
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур1 : 1Ипсвич Таун
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 0Ипсвич Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль821
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити820
3
Лига чемпионов
Арсенал817
4
Лига чемпионов
Астон Вилла817
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион815
6 Челси814
7 Тоттенхэм Хотспур813
8 Ноттингем Форест813
9 Ньюкасл Юнайтед812
10 Фулхэм811
11 Борнмут811
12 Манчестер Юнайтед811
13 Брентфорд810
14 Лестер Сити89
15 Вест Хэм Юнайтед88
16 Эвертон88
17 Ипсвич Таун84
18
Зона вылета
Кристал Пэлас83
19
Зона вылета
Саутгемптон81
20
Зона вылета
Вулверхэмптон81

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close