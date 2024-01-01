Брентфорд - Ипсвич Таун 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ипсвич Таун, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|7
|нп
|Кевин Шейд
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|2
|зщ
|Гарри Кларк
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|21
|зщ
|Чидози Огбене
|5
|пз
|Сэми Морси
|8
|пз
|Калвин Филлипс
|47
|пз
|Джек Кларк
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Томас Франк
|Киран Маккенна
История личных встреч
|10.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 0
|18.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|07.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 0
|19.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 0
|04.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 1
|13.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 0
|09.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 3
|08.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 2
|07.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 1
|26.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 4
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 3
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|15
|6
|Челси
|8
|14
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|13
|8
|Ноттингем Форест
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|12
|10
|Фулхэм
|8
|11
|11
|Борнмут
|8
|11
|12
|Манчестер Юнайтед
|8
|11
|13
|Брентфорд
|8
|10
|14
|Лестер Сити
|8
|9
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Ипсвич Таун
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|8
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|8
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|1