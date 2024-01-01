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Шеффилд Юнайтед - Сток Сити 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Шеффилд Юнайтед
Сток Сити

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Сток Сити, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
14.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 1Сток Сити
08.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Сток Сити3 : 1Шеффилд Юнайтед
02.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сток Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
16.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Сток Сити
05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Сток Сити2 : 2Шеффилд Юнайтед
23.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Сток Сити
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
18.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 2 : 0Шеффилд Юнайтед
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 0 : 0Шеффилд Юнайтед
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Сток Сити2 : 2
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Сток Сити1 : 1
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 0 : 0Сток Сити
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Сток Сити6 : 1
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 0Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1125
2
Повышение
Бёрнли1122
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1122
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1119
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1119
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1119
7 Норвич Сити1117
8 Мидлсбро1117
9 Уотфорд1116
10 Бристоль Сити1115
11 Оксфорд Юнайтед1114
12 Дерби Каунти1114
13 Миллуолл1113
14 Суонси Сити1113
15 Халл Сити1113
16 Престон Норт Энд1113
17 Сток Сити1112
18 Шеффилд Уэнсдей1112
19 Лутон Таун1111
20 Кардифф Сити1111
21 Плимут Аргайл1111
22
Зона вылета
Ковентри Сити119
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс118
24
Зона вылета
Портсмут118

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