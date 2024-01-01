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Реал Мадрид - Барселона 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
26 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Реал Мадрид
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Барселона, которое состоится 26 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Барселона
Барселона
13УкраинаврАндрей Лунин
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
17ИспаниязщЛукас Васкес
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
10ХорватияпзЛука Модрич
5АнглияпзДжуд Беллингем
9ФранциянпКилиан Мбаппе
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
8Испанияпз Педри
17ИспанияпзМарк Касадо
19ИспанияпзЛамин Ямаль
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
04.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Барселона2 : 1Реал Мадрид
21.04.2024Испания - Примера32-й турРеал Мадрид3 : 2Барселона
14.01.2024Суперкубок ИспанииФиналРеал Мадрид4 : 1Барселона
28.10.2023Испания - Примера11-й турБарселона1 : 2Реал Мадрид
30.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБарселона3 : 0Реал Мадрид
05.04.2023Кубок Испании1/2 финалаБарселона0 : 4Реал Мадрид
19.03.2023Испания - Примера26-й турБарселона2 : 1Реал Мадрид
02.03.2023Кубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид0 : 1Барселона
15.01.2023Суперкубок ИспанииФиналРеал Мадрид1 : 3Барселона
16.10.2022Испания - Примера9-й турРеал Мадрид3 : 1Барселона
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турРеал Мадрид5 : 2
19.10.2024Испания — Примера10-й тур1 : 2Реал Мадрид
05.10.2024Испания — Примера9-й турРеал Мадрид2 : 0
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 0Реал Мадрид
29.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Реал Мадрид
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБарселона4 : 1
20.10.2024Испания — Примера10-й турБарселона5 : 1
06.10.2024Испания — Примера9-й тур0 : 3Барселона
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБарселона5 : 0
28.09.2024Испания — Примера8-й тур4 : 2Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура Примеры: «Реал» — «Барселона». Начало класико запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1027
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1024
3
Лига чемпионов
Атлетико М1020
4
Лига чемпионов
Вильярреал1018
5
Лига Европы
Атлетик Б1017
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1017
7 Бетис1015
8 Осасуна1015
9 Райо Вальекано1013
10 Сельта1013
11 Реал Сосьедад1012
12 Жирона1012
13 Севилья1012
14 Эспаньол1010
15 Алавес1010
16 Хетафе109
17 Леганес108
18
Зона вылета
Вальядолид108
19
Зона вылета
Лас-Пальмас106
20
Зона вылета
Валенсия106

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