Реал Мадрид - Барселона 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
26 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Барселона, которое состоится 26 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Андрей Лунин
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|10
|пз
|Лука Модрич
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|8
|пз
|Педри
|17
|пз
|Марк Касадо
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|14.01.2024
|Суперкубок Испании
|Финал
|4 : 1
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|05.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 4
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|02.03.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|15.01.2023
|Суперкубок Испании
|Финал
|1 : 3
|16.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|5 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура Примеры: «Реал» — «Барселона». Начало класико запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|24
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|10
|17
|7
|Бетис
|10
|15
|8
|Осасуна
|10
|15
|9
|Райо Вальекано
|10
|13
|10
|Сельта
|10
|13
|11
|Реал Сосьедад
|10
|12
|12
|Жирона
|10
|12
|13
|Севилья
|10
|12
|14
|Эспаньол
|10
|10
|15
|Алавес
|10
|10
|16
|Хетафе
|10
|9
|17
|Леганес
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|10
|6