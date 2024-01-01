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Санкт-Паули - Вольфсбург 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
26 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Санкт-Паули
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Вольфсбург, которое состоится 26 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Вольфсбург
Вольфсбург
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
3ЭстониязщКарол Метс
2ГрециязщМанолис Салиакас
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
39ГерманияпзРоберт Вагнер
23ГерманияпзФилипп Трой
17АнглиянпОладапо Афолаян
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
29ГвинеянпМорган Гилавоги
1ПольшаврКамиль Грабара
18СловакиязщДенис Вавро
3БельгиязщСебастиан Борнау
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
20ГерманиязщРидле Баку
8ТурцияпзСалих Озджан
31ГерманияпзЯнник Герардт
16ПольшанпЯкуб Каминьский
23ДаниянпЙонас Винд
11ПортугалиянпТьягу Томаш
9АлжирнпМохамед Амура
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
АвстрияРальф Хазенхюттль
История личных встреч
16.04.2011Германия - Бундеслига30-й турВольфсбург2 : 2Санкт-Паули
21.11.2010Германия - Бундеслига13-й турСанкт-Паули1 : 1Вольфсбург
18.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур2 : 1Санкт-Паули
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турСанкт-Паули0 : 3
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур0 : 3Санкт-Паули
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турСанкт-Паули0 : 0
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур3 : 1Санкт-Паули
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й турВольфсбург2 : 4
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур1 : 3Вольфсбург
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турВольфсбург2 : 2
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур4 : 3Вольфсбург
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турВольфсбург1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария717
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг717
3
Лига чемпионов
Фрайбург715
4
Лига чемпионов
Байер714
5
Лига Европы
Унион714
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф713
7 Боруссия Д713
8 Вердер711
9 Хайденхайм79
10 Штутгарт79
11 Боруссия М79
12 Майнц78
13 Вольфсбург77
14 Хоффенхайм77
15 Аугсбург77
16
Стыковая зона
Санкт-Паули74
17
Зона вылета
Хольштайн72
18
Зона вылета
Бохум71

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