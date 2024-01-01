Санкт-Паули - Вольфсбург 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
26 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Вольфсбург, которое состоится 26 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Вольфсбург
Вольфсбург
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|39
|пз
|Роберт Вагнер
|23
|пз
|Филипп Трой
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|1
|вр
|Камиль Грабара
|18
|зщ
|Денис Вавро
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|20
|зщ
|Ридле Баку
|8
|пз
|Салих Озджан
|31
|пз
|Янник Герардт
|16
|нп
|Якуб Каминьский
|23
|нп
|Йонас Винд
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|9
|нп
|Мохамед Амура
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|16.04.2011
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 2
|21.11.2010
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|18.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 4
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|4 : 3
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|17
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Унион
|7
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|7
|13
|7
|Боруссия Д
|7
|13
|8
|Вердер
|7
|11
|9
|Хайденхайм
|7
|9
|10
|Штутгарт
|7
|9
|11
|Боруссия М
|7
|9
|12
|Майнц
|7
|8
|13
|Вольфсбург
|7
|7
|14
|Хоффенхайм
|7
|7
|15
|Аугсбург
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|7
|1