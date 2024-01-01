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Штутгарт - Хольштайн 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
26 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Штутгарт
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хольштайн, которое состоится 26 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хольштайн
Киль
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранцияпзАнтони Руо
8ФранцияпзЭнцо Мийо
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
18ГерманиянпДжейми Левелинг
26ГерманиянпДениз Ундав
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
1ГерманияврТимон Вайнер
6СербиязщМарко Ивезич
4ГерманиязщПатрик Эррас
3ГерманиязщМарко Коменда
17ГерманиязщТимо Беккер
8ГерманиязщФинн Порат
37Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
22ГерманияпзНиколай Ремберг
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
9АвстриянпБенедикт Пихлер
18ЯпониянпСуто Матино
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияМарцель Рапп
История личных встреч
24.05.2020Германия - Вторая Бундеслига27-й турХольштайн3 : 2Штутгарт
20.10.2019Германия - Вторая Бундеслига10-й турШтутгарт0 : 1Хольштайн
08.08.2015Кубок Германии1-й раундХольштайн1 : 2Штутгарт
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 1Штутгарт
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур4 : 0Штутгарт
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й турШтутгарт1 : 1
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турШтутгарт1 : 1
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур2 : 2Штутгарт
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й турХольштайн0 : 2
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур2 : 2Хольштайн
29.09.2024Германия — Бундеслига5-й турХольштайн2 : 4
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур2 : 2Хольштайн
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турХольштайн1 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария717
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг717
3
Лига чемпионов
Фрайбург715
4
Лига чемпионов
Байер714
5
Лига Европы
Унион714
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф713
7 Боруссия Д713
8 Вердер711
9 Хайденхайм79
10 Штутгарт79
11 Боруссия М79
12 Майнц78
13 Вольфсбург77
14 Хоффенхайм77
15 Аугсбург77
16
Стыковая зона
Санкт-Паули74
17
Зона вылета
Хольштайн72
18
Зона вылета
Бохум71

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