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Леганес - Сельта 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
27 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Леганес
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Сельта, которое состоится 27 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Сельта
Виго
13СербияврМарко Дмитрович
12ФранциязщВалентин Розье
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
22СербиязщМатия Настасич
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
17КамерунпзИван Неу
21ИспанияпзРоберто Лопес
11ИспаниянпХуан Крус
10ИспаниянпДаниэль Раба
18Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
13ИспанияврВисенте Гуайта
3ИспаниязщОскар Мингеса
22ИспаниязщХавьер Манкильо
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
33ИспанияпзУго Сотело
8ИспанияпзФран Бельтран
19ШвецияпзУиллот Сведберг
30ИспаниянпУго Альварес
10ИспаниянпЯго Аспас
7ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ИспанияБорха Саэс Хименес
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
22.02.2020Испания - Примера25-й турСельта1 : 0Леганес
08.12.2019Испания - Примера16-й турЛеганес3 : 2Сельта
27.04.2019Испания - Примера35-й турЛеганес0 : 0Сельта
14.12.2018Испания - Примера16-й турСельта0 : 0Леганес
14.04.2018Испания - Примера32-й турЛеганес1 : 0Сельта
24.11.2017Испания - Примера13-й турСельта1 : 0Леганес
28.01.2017Испания - Примера20-й турЛеганес0 : 2Сельта
22.08.2016Испания - Примера1-й турСельта0 : 1Леганес
20.10.2024Испания — Примера10-й тур3 : 1Леганес
04.10.2024Испания — Примера9-й турЛеганес0 : 0
28.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Леганес
22.09.2024Испания — Примера6-й тур1 : 1Леганес
19.09.2024Испания — Примера7-й турЛеганес0 : 2
19.10.2024Испания — Примера10-й турСельта1 : 2
05.10.2024Испания — Примера9-й тур0 : 1Сельта
29.09.2024Испания — Примера8-й турСельта1 : 1
26.09.2024Испания — Примера7-й турСельта0 : 1
22.09.2024Испания — Примера6-й тур3 : 1Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1027
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1024
3
Лига чемпионов
Вильярреал1121
4
Лига чемпионов
Атлетико М1020
5
Лига Европы
Атлетик Б1017
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1017
7 Райо Вальекано1116
8 Севилья1115
9 Бетис1015
10 Осасуна1015
11 Сельта1013
12 Реал Сосьедад1012
13 Жирона1112
14 Эспаньол1110
15 Алавес1110
16 Хетафе109
17 Лас-Пальмас119
18
Зона вылета
Леганес108
19
Зона вылета
Вальядолид118
20
Зона вылета
Валенсия106

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