Леганес - Сельта 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
27 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Сельта, которое состоится 27 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Сельта
Виго
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|17
|пз
|Иван Неу
|21
|пз
|Роберто Лопес
|11
|нп
|Хуан Крус
|10
|нп
|Даниэль Раба
|18
|нп
|Себастьен Аллер
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|22
|зщ
|Хавьер Манкильо
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|33
|пз
|Уго Сотело
|8
|пз
|Фран Бельтран
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|22.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 0
|08.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|3 : 2
|27.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|14.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|14.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|24.11.2017
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|28.01.2017
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 2
|22.08.2016
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 1
|04.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|19.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|24
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|20
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|10
|17
|7
|Райо Вальекано
|11
|16
|8
|Севилья
|11
|15
|9
|Бетис
|10
|15
|10
|Осасуна
|10
|15
|11
|Сельта
|10
|13
|12
|Реал Сосьедад
|10
|12
|13
|Жирона
|11
|12
|14
|Эспаньол
|11
|10
|15
|Алавес
|11
|10
|16
|Хетафе
|10
|9
|17
|Лас-Пальмас
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Леганес
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|10
|6