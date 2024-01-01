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Хайденхайм - Хоффенхайм 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
27 Октября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Хайденхайм
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Хоффенхайм, которое состоится 27 Октября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
33 США пз Леннард Мэлони
3 Германия пз Ян Шёппнер
21 Германия пз Адриан Бек
10 Германия пз Пауль Ваннер
8 Бразилия пз Лео Шенца
18 Германия нп Марвин Пирингер
1 Германия вр Оливер Бауман
4 Германия зщ Тим Дрекслер
16 Германия зщ Антон Стах
25 Нигерия зщ Кевин Акпогума
15 Франция зщ Валентен Жендрей
22 Австрия зщ Александер Прасс
7 Германия пз Том Бишоф
11 Австрия пз Флориан Гриллич
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
23 Чехия нп Адам Гложек
21 Германия нп Мариус Бюльтер
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
27.01.2024 Германия - Бундеслига 19-й тур Хоффенхайм1 : 1Хайденхайм
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Хайденхайм2 : 3Хоффенхайм
24.10.2024 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 0 : 1Хайденхайм
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур 3 : 2Хайденхайм
06.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Хайденхайм0 : 1
03.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Хайденхайм2 : 1
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур 0 : 2Хайденхайм
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 2 : 0Хоффенхайм
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Хоффенхайм3 : 1
06.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 1 : 1Хоффенхайм
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Хоффенхайм2 : 0
29.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Хоффенхайм3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
РБ Лейпциг820
2
Лига чемпионов
Бавария717
3
Лига чемпионов
Байер815
4
Лига чемпионов
Фрайбург815
5
Лига Европы
Унион714
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф713
7 Боруссия Д813
8 Штутгарт812
9 Вердер812
10 Боруссия М810
11 Аугсбург810
12 Хайденхайм79
13 Майнц89
14 Вольфсбург88
15 Хоффенхайм77
16
Стыковая зона
Санкт-Паули85
17
Зона вылета
Хольштайн82
18
Зона вылета
Бохум71

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