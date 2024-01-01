Хайденхайм - Хоффенхайм 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
27 Октября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Хоффенхайм, которое состоится 27 Октября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|21
|пз
|Адриан Бек
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|8
|пз
|Лео Шенца
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|1
|вр
|Оливер Бауман
|4
|зщ
|Тим Дрекслер
|16
|зщ
|Антон Стах
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|22
|зщ
|Александер Прасс
|7
|пз
|Том Бишоф
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|23
|нп
|Адам Гложек
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 2
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Унион
|7
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|7
|13
|7
|Боруссия Д
|8
|13
|8
|Штутгарт
|8
|12
|9
|Вердер
|8
|12
|10
|Боруссия М
|8
|10
|11
|Аугсбург
|8
|10
|12
|Хайденхайм
|7
|9
|13
|Майнц
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Хоффенхайм
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|7
|1