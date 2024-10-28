АВС - Порту 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
28 Октября 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Порту, которое состоится 28 Октября 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Порту
Порту
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|5
|зщ
|Жорже Тейшейра
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|15
|пз
|Хауме
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|7
|пз
|Луиш Силва
|20
|пз
|Родригу Рибейру
|9
|нп
|Иссьяка Камате
|17
|нп
|John Mercado
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|97
|зщ
|Зе Педру
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|11
|зщ
|Пепе
|13
|зщ
|Вендерсон Галено
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|9
|нп
|Саму Омородион
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Бруну
История личных встреч
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 3
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 3
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|9
|27
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|8
|21
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|8
|19
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|9
|18
|5
|Брага
|9
|17
|6
|Витория Гимарайнш
|9
|15
|7
|Морейренсе
|9
|14
|8
|Фамаликан
|9
|13
|9
|Каза Пия
|9
|11
|10
|Жил Висенте
|9
|10
|11
|Эшторил
|9
|9
|12
|АВС
|8
|9
|13
|Риу Аве
|9
|8
|14
|Арока
|9
|7
|15
|Боавишта
|9
|6
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|9
|4