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АВС - Порту 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
28 Октября 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
АВС
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Порту, которое состоится 28 Октября 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Порту
Порту
13 Мексика вр Гильермо Очоа
2 Португалия зщ Фернанду Феррейра
5 Португалия зщ Жорже Тейшейра
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
24 Португалия зщ Кики
15 Испания пз Хауме
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
7 Португалия пз Луиш Силва
20 Португалия пз Родригу Рибейру
9 Франция нп Иссьяка Камате
17 Эквадор нп John Mercado
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
97 Португалия зщ Зе Педру
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
74 Португалия зщ Франсишку Моура
11 Бразилия зщ Пепе
13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
22 Аргентина пз Алан Варела
16 Испания пз Нико Гонсалес
9 Испания нп Саму Омородион
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Бруну
История личных встреч
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала АВС0 : 2АВС
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 1АВС
30.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур АВС0 : 0
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 3 : 0АВС
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур АВС1 : 0
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Порту2 : 0
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 3Порту
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Порту2 : 1
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Порту3 : 3
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Порту4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг927
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту821
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика819
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара918
5 Брага917
6 Витория Гимарайнш915
7 Морейренсе914
8 Фамаликан913
9 Каза Пия911
10 Жил Висенте910
11 Эшторил99
12 АВС89
13 Риу Аве98
14 Арока97
15 Боавишта96
16
Стыковая зона
Эштрела96
17
Зона вылета
Насьонал85
18
Зона вылета
Фаренсе94

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