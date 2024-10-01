Ипсвич Таун - Лестер Сити 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Лестер Сити, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Лестер Сити
Лестер
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Люк Вулфенден
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|8
|пз
|Калвин Филлипс
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|7
|пз
|Уэсли Бёрнс
|10
|нп
|Конор Чаплин
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|19
|нп
|Лиам Делап
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Калеб Околи
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|18
|нп
|Джордан Айю
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Стивен Купер
История личных встреч
|22.01.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 3
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|5 : 2
|25.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|9
|17
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|16
|7
|Ноттингем Форест
|9
|16
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|13
|9
|Брентфорд
|9
|13
|10
|Фулхэм
|9
|12
|11
|Борнмут
|9
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|11
|15
|Лестер Сити
|9
|9
|16
|Эвертон
|9
|9
|17
|Кристал Пэлас
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|9
|4
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|9
|1