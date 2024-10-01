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Ипсвич Таун - Лестер Сити 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Ипсвич Таун
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Лестер Сити, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Лестер Сити
Лестер
1 Косово вр Ариянет Мурич
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
6 Англия зщ Люк Вулфенден
15 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
3 Англия зщ Лейф Дэвис
8 Англия пз Калвин Филлипс
12 Швеция пз Йенс Каюсте
7 Уэльс пз Уэсли Бёрнс
10 Англия нп Конор Чаплин
23 Ирландия нп Сэмми Смодич
19 Англия нп Лиам Делап
30 Дания вр Мадс Хермансен
2 Англия зщ Джеймс Джастин
3 Бельгия зщ Ваут Фас
5 Италия зщ Калеб Околи
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
8 Англия пз Гарри Уинкс
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
18 Гана нп Джордан Айю
10 Англия нп Стефи Мавидиди
9 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Уэльс Стивен Купер
История личных встреч
22.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Лестер Сити1 : 1Ипсвич Таун
26.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Ипсвич Таун1 : 1Лестер Сити
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 4 : 3Ипсвич Таун
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ипсвич Таун0 : 2
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 4 : 1Ипсвич Таун
29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ипсвич Таун2 : 2
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Ипсвич Таун
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 5 : 2Лестер Сити
25.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Лестер Сити1 : 3
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 3Лестер Сити
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Лестер Сити1 : 0
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 4 : 2Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити923
2
Лига чемпионов
Ливерпуль922
3
Лига чемпионов
Арсенал918
4
Лига чемпионов
Астон Вилла918
5
Лига Европы
Челси917
6 Брайтон энд Хоув Альбион916
7 Ноттингем Форест916
8 Тоттенхэм Хотспур913
9 Брентфорд913
10 Фулхэм912
11 Борнмут912
12 Ньюкасл Юнайтед912
13 Вест Хэм Юнайтед911
14 Манчестер Юнайтед911
15 Лестер Сити99
16 Эвертон99
17 Кристал Пэлас96
18
Зона вылета
Ипсвич Таун94
19
Зона вылета
Вулверхэмптон92
20
Зона вылета
Саутгемптон91

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