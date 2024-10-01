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Осасуна - Вальядолид 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
02 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Осасуна
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Вальядолид, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Вальядолид
Вальядолид
1 Испания вр Серхио Эррера
15 Испания зщ Рубен Пенья
12 Испания зщ Хесус Аресо
24 Испания зщ Алехандро Катена
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
6 Испания пз Лукас Торро
7 Испания пз Хон Монкайола
10 Испания пз Аймар Орос
23 Испания пз Абель Бретонес
19 Испания нп Брайан Сарагоса
17 Хорватия нп Анте Будимир
13 Эстония вр Карл Хейн
2 Испания зщ Луис Перес
5 Испания зщ Хави Санчес
3 Испания зщ Давид Торрес
22 Бразилия зщ Лукас Роза
15 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
21 Марокко пз Селим Амалла
12 Испания пз Марио Мартин
23 Марокко пз Ануар
11 Испания пз Рауль Моро
7 Сенегал нп Мамаду Силла
Главные тренеры
Испания Висенте Морено
Уругвай Пауло Пессолано
История личных встреч
12.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Вальядолид0 : 0Осасуна
30.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Осасуна2 : 0Вальядолид
13.03.2021 Испания - Примера 27-й тур Осасуна0 : 0Вальядолид
11.12.2020 Испания - Примера 13-й тур Вальядолид3 : 2Осасуна
18.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Осасуна0 : 0Вальядолид
15.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Вальядолид1 : 1Осасуна
02.06.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Вальядолид2 : 0Осасуна
07.01.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Осасуна4 : 2Вальядолид
24.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 35-й тур Осасуна1 : 0Вальядолид
22.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 14-й тур Вальядолид0 : 1Осасуна
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 0 : 2Осасуна
19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Осасуна1 : 2
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур 1 : 1Осасуна
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Осасуна4 : 2
24.09.2024 Испания — Примера 7-й тур 0 : 0Осасуна
29.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 4Вальядолид
26.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Вальядолид1 : 2
18.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 2 : 3Вальядолид
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Вальядолид1 : 2
27.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Вальядолид1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1124
3
Лига чемпионов
Вильярреал1121
4
Лига чемпионов
Атлетико М1120
5
Лига Европы
Мальорка1118
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис1118
7 Осасуна1118
8 Атлетик Б1118
9 Райо Вальекано1116
10 Севилья1115
11 Сельта1113
12 Реал Сосьедад1112
13 Жирона1112
14 Леганес1111
15 Хетафе1110
16 Эспаньол1110
17 Алавес1110
18
Зона вылета
Лас-Пальмас119
19
Зона вылета
Вальядолид118
20
Зона вылета
Валенсия117

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