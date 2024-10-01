Осасуна - Вальядолид 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
02 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Вальядолид, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Серхио Эррера
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|10
|пз
|Аймар Орос
|23
|пз
|Абель Бретонес
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|5
|зщ
|Хави Санчес
|3
|зщ
|Давид Торрес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|21
|пз
|Селим Амалла
|12
|пз
|Марио Мартин
|23
|пз
|Ануар
|11
|пз
|Рауль Моро
|7
|нп
|Мамаду Силла
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 0
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|13.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|11.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 2
|18.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 0
|15.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|02.06.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 0
|07.01.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|4 : 2
|24.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|1 : 0
|22.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 14-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 2
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 4
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|18.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|11
|18
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|11
|18
|7
|Осасуна
|11
|18
|8
|Атлетик Б
|11
|18
|9
|Райо Вальекано
|11
|16
|10
|Севилья
|11
|15
|11
|Сельта
|11
|13
|12
|Реал Сосьедад
|11
|12
|13
|Жирона
|11
|12
|14
|Леганес
|11
|11
|15
|Хетафе
|11
|10
|16
|Эспаньол
|11
|10
|17
|Алавес
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7