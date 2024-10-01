Удинезе - Ювентус 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
02 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Ювентус, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Ювентус
Турин
|40
|вр
|Мадука Окойе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|29
|зщ
|Яка Бийол
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|6
|зщ
|Данило
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|7
|нп
|Шику Консейсау
|22
|нп
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Душан Влахович
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|12.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 3
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|07.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 1
|23.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|15.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|4 : 4
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Лацио
|10
|19
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|10
|18
|7
|Удинезе
|10
|16
|8
|Милан
|9
|14
|9
|Торино
|10
|14
|10
|Рома
|10
|13
|11
|Болонья
|9
|12
|12
|Эмполи
|10
|11
|13
|Комо
|10
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Парма
|10
|9
|16
|Верона
|10
|9
|17
|Монца
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лечче
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6