01:19 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 ноября
Суббота 02 ноября
Свернуть список

Удинезе - Ювентус 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
02 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Удинезе
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Ювентус, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Ювентус
Турин
40 Нигерия вр Мадука Окойе
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
29 Словения зщ Яка Бийол
30 Аргентина зщ Лаутаро Хианетти
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
10 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
4 Италия зщ Федерико Гатти
6 Бразилия зщ Данило
32 Колумбия зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
16 США пз Уэстон Маккенни
7 Португалия нп Шику Консейсау
22 США нп Тимоти Веа
9 Сербия нп Душан Влахович
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
12.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Ювентус0 : 1Удинезе
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Удинезе0 : 3Ювентус
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Удинезе0 : 1Ювентус
07.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Ювентус1 : 0Удинезе
15.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Ювентус2 : 0Удинезе
22.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Удинезе2 : 2Ювентус
02.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Удинезе1 : 2Ювентус
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Ювентус4 : 1Удинезе
23.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Удинезе2 : 1Ювентус
15.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус4 : 0Удинезе
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 3 : 2Удинезе
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Удинезе2 : 0
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 1 : 0Удинезе
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Удинезе1 : 0
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Удинезе2 : 3
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Ювентус2 : 2
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 4 : 4Ювентус
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Ювентус0 : 1
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Ювентус1 : 0
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Ювентус1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1025
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Аталанта1019
4
Лига чемпионов
Фиорентина1019
5
Лига Европы
Лацио1019
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1018
7 Удинезе1016
8 Милан914
9 Торино1014
10 Рома1013
11 Болонья912
12 Эмполи1011
13 Комо109
14 Кальяри109
15 Парма109
16 Верона109
17 Монца108
18
Зона вылета
Венеция108
19
Зона вылета
Лечче108
20
Зона вылета
Дженоа106

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close