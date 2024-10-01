Фортуна - Херенвен 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
02 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Херенвен, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Херенвен
Херенвен
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|14
|зщ
|Родриго Гут
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|12
|пз
|Иву Пинту
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|11
|пз
|Makan Aiko
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|23
|нп
|Алессио да Круз
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|44
|вр
|Андрис Нопперт
|45
|зщ
|Oliver Braude
|5
|зщ
|Павел Бохневич
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|19
|пз
|Симон Ольссон
|21
|пз
|Espen van Ee
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|10
|пз
|Ilias Sebaoui
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|26
|нп
|Dimitris Rallis
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|03.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 3
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|25.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|18.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 0
|10.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 3
|19.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
|02.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 1
|31.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 0
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 0
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|27.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|9
|22
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|10
|19
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|18
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|10
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|9
|Фортуна
|10
|14
|10
|Виллем II
|10
|12
|11
|Спарта
|10
|11
|12
|Херенвен
|10
|11
|13
|НЕК Неймеген
|10
|10
|14
|Гронинген
|10
|9
|15
|Хераклес
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|10
|1