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Фортуна - Херенвен 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
02 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фортуна
Херенвен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Херенвен, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Херенвен
Херенвен
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
14 Бразилия зщ Родриго Гут
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
12 Португалия пз Иву Пинту
32 Франция пз Rosier Loreintz
33 Аргентина пз Эсекьель Бульяуде
11 Франция пз Makan Aiko
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
23 Кабо-Верде нп Алессио да Круз
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
44 Нидерланды вр Андрис Нопперт
45 Норвегия зщ Oliver Braude
5 Польша зщ Павел Бохневич
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
11 Германия зщ Матс Кёлерт
19 Швеция пз Симон Ольссон
21 Нидерланды пз Espen van Ee
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
10 Бельгия пз Ilias Sebaoui
20 Дания нп Jacob Trenskow
26 Нидерланды нп Dimitris Rallis
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
03.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Фортуна3 : 3Херенвен
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Херенвен3 : 0Фортуна
25.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фортуна2 : 0Херенвен
27.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Херенвен2 : 1Фортуна
05.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фортуна2 : 0Херенвен
18.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Херенвен1 : 0Фортуна
10.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Херенвен1 : 3Фортуна
19.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фортуна1 : 3Херенвен
02.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фортуна2 : 1Херенвен
31.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Херенвен1 : 1Фортуна
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 4Фортуна
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Фортуна1 : 0
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 0 : 0Фортуна
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фортуна1 : 0
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 1Фортуна
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 3Херенвен
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Херенвен2 : 0
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 3 : 0Херенвен
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Херенвен1 : 1
27.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 1Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1030
2
Лига чемпионов
Аякс922
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт922
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1019
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1018
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1017
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1014
9 Фортуна1014
10 Виллем II1012
11 Спарта1011
12 Херенвен1011
13 НЕК Неймеген1010
14 Гронинген109
15 Хераклес109
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле108
17
Зона вылета
Алмере Сити106
18
Зона вылета
Валвейк101

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