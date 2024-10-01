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Фаренсе - Бенфика 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
02 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Фаренсе
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Бенфика, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Бенфика
Лиссабон
33 Португалия вр Рикарду Велью
44 Бразилия зщ Лукас Африко
4 Португалия зщ Artur Jorge
34 Бразилия зщ Раул
28 Бразилия зщ Pastor
31 Бразилия зщ Дерик Теодоро Сантос Полони
93 Португалия пз Miguel Menino
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
6 Бразилия пз Анжело Нето
11 Испания пз Алекс Бермехо
19 Испания нп Алехандро Мильян
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
44 Португалия зщ Томаш Араужу
3 Испания зщ Альваро Фернандес
37 Германия зщ Ян-Никлас Бесте
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
17 Турция нп Керем Актюркоглу
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
22.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Фаренсе1 : 3Бенфика
08.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Бенфика1 : 1Фаренсе
21.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Фаренсе0 : 0Бенфика
04.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Бенфика3 : 2Фаренсе
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 0Фаренсе
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 2 : 4Фаренсе
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Фаренсе1 : 0
30.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 0Фаренсе
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Фаренсе0 : 1
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Бенфика5 : 0
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Бенфика1 : 3
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 2Бенфика
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Бенфика4 : 0
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг927
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту924
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика819
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара918
5 Брага917
6 Витория Гимарайнш915
7 Морейренсе914
8 Фамаликан913
9 Каза Пия911
10 Жил Висенте910
11 Эшторил99
12 АВС99
13 Риу Аве98
14 Арока97
15 Боавишта96
16
Стыковая зона
Эштрела96
17
Зона вылета
Насьонал85
18
Зона вылета
Фаренсе94

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