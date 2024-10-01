Фаренсе - Бенфика 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
02 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Бенфика, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Бенфика
Лиссабон
|33
|вр
|Рикарду Велью
|44
|зщ
|Лукас Африко
|4
|зщ
|Artur Jorge
|34
|зщ
|Раул
|28
|зщ
|Pastor
|31
|зщ
|Дерик Теодоро Сантос Полони
|93
|пз
|Miguel Menino
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|6
|пз
|Анжело Нето
|11
|пз
|Алекс Бермехо
|19
|нп
|Алехандро Мильян
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|37
|зщ
|Ян-Никлас Бесте
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|22.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 3
|08.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|21.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|3 : 2
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|2 : 4
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|30.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|9
|27
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|9
|24
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|8
|19
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|9
|18
|5
|Брага
|9
|17
|6
|Витория Гимарайнш
|9
|15
|7
|Морейренсе
|9
|14
|8
|Фамаликан
|9
|13
|9
|Каза Пия
|9
|11
|10
|Жил Висенте
|9
|10
|11
|Эшторил
|9
|9
|12
|АВС
|9
|9
|13
|Риу Аве
|9
|8
|14
|Арока
|9
|7
|15
|Боавишта
|9
|6
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|9
|4