Халл Сити - Портсмут 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Портсмут, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 13-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Портсмут
Портсмут
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Тим Вальтер
История личных встреч
|23.01.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 25-й тур
|0 : 4
|18.12.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 19-й тур
|0 : 2
|20.03.2010
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 2
|24.10.2009
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|04.04.2009
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|22.11.2008
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|1 : 1
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|4 : 0
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 3
|25.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|1 : 2
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|1 : 1
|02.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|12
|28
| 2
Повышение
|Бёрнли
|12
|23
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|12
|23
| 4
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|12
|22
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|12
|20
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|12
|19
|7
|Уотфорд
|12
|19
|8
|Норвич Сити
|12
|18
|9
|Мидлсбро
|12
|18
|10
|Миллуолл
|12
|16
|11
|Бристоль Сити
|12
|16
|12
|Дерби Каунти
|12
|15
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|12
|15
|14
|Оксфорд Юнайтед
|12
|14
|15
|Халл Сити
|12
|14
|16
|Престон Норт Энд
|12
|14
|17
|Суонси Сити
|12
|13
|18
|Ковентри Сити
|12
|12
|19
|Сток Сити
|12
|12
|20
|Кардифф Сити
|12
|12
|21
|Плимут Аргайл
|12
|12
| 22
Зона вылета
|Лутон Таун
|12
|11
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|12
|9
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|12
|8