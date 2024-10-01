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Халл Сити - Портсмут 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 13-й тур
Халл Сити
Портсмут

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Портсмут, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 13-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Портсмут
Портсмут
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
ГерманияТим Вальтер
История личных встреч
23.01.2021Англия - Первая лигаПервая лига. 25-й турПортсмут0 : 4Халл Сити
18.12.2020Англия - Первая лигаПервая лига. 19-й турХалл Сити0 : 2Портсмут
20.03.2010Англия - Премьер-лига31-й турПортсмут3 : 2Халл Сити
24.10.2009Англия - Премьер-лига10-й турХалл Сити0 : 0Портсмут
04.04.2009Англия - Премьер-лига31-й турХалл Сити0 : 0Портсмут
22.11.2008Англия - Премьер-лига14-й турПортсмут2 : 2Халл Сити
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й тур1 : 1Халл Сити
23.10.2024Англия — Чемпионшип11-й турХалл Сити1 : 1
20.10.2024Англия — Чемпионшип10-й турХалл Сити0 : 1
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й тур4 : 0Халл Сити
01.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур1 : 3Халл Сити
25.10.2024Англия — Чемпионшип12-й турПортсмут1 : 2
22.10.2024Англия — Чемпионшип11-й тур2 : 0Портсмут
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й тур1 : 2Портсмут
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й турПортсмут1 : 1
02.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур6 : 1Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1228
2
Повышение
Бёрнли1223
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1223
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1222
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1220
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1219
7 Уотфорд1219
8 Норвич Сити1218
9 Мидлсбро1218
10 Миллуолл1216
11 Бристоль Сити1216
12 Дерби Каунти1215
13 Шеффилд Уэнсдей1215
14 Оксфорд Юнайтед1214
15 Халл Сити1214
16 Престон Норт Энд1214
17 Суонси Сити1213
18 Ковентри Сити1212
19 Сток Сити1212
20 Кардифф Сити1212
21 Плимут Аргайл1212
22
Зона вылета
Лутон Таун1211
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс129
24
Зона вылета
Портсмут128

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