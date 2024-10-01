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Торпедо-БелАЗ - Витебск 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
02 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Торпедо-БелАЗ
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Витебск, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Витебск
Витебск
История личных встреч
14.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ
18.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
17.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ
03.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
28.11.2020 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Витебск2 : 3Торпедо-БелАЗ
28.06.2020 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
27.10.2019 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Витебск0 : 0Торпедо-БелАЗ
15.06.2019 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
30.09.2018 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0Витебск
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 1
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Витебск0 : 1
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 0 : 4Витебск
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Витебск2 : 1
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 0 : 3Витебск
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Витебск1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2459
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2657
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2549
4 Динамо-Брест2745
5 Витебск2641
6 Гомель2639
7 БАТЭ2637
8 Слуцк2635
9 Ислочь2634
10 Арсенал2633
11 Славия-Мозырь2630
12 Минск2626
13 Сморгонь2524
14 Нафтан2621
15
Зона вылета
Днепр М2715
16
Зона вылета
Шахтёр С261

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