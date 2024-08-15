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Викингур Р - Борац Б-Л 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Викингсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 1800
07 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 3-й тур
Викингур Р
Борац Б-Л

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Викингур Р - Борац Б-Л, которое состоится 07 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Викингсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Викингур Р
Рейкьявик, Исландия
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
История личных встреч
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турВикингур Р3 : 1
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур4 : 0Викингур Р
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 0Викингур Р
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчВикингур Р5 : 0
15.08.2024Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2Викингур Р
02.11.2024Босния и Герцеговина — Премьер-лига12-й тур0 : 0Борац Б-Л
28.10.2024Босния и Герцеговина — Премьер-лига11-й тур2 : 3Борац Б-Л
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур0 : 1Борац Б-Л
20.10.2024Босния и Герцеговина — Премьер-лига10-й турБорац Б-Л1 : 0
16.10.2024Босния и Герцеговина — Премьер-лига2-й тур0 : 4Борац Б-Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси26
2
1/8 финала
Фиорентина26
3
1/8 финала
Легия26
4
1/8 финала
Лугано26
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш26
6
1/8 финала
Ягеллония26
7
1/8 финала
Хартс26
8
1/8 финала
Рапид В26
9
Плей-офф
Хайденхайм26
10
Плей-офф
Шэмрок Роверс24
11
Плей-офф
Борац Б-Л24
12
Плей-офф
Серкль Брюгге23
13
Плей-офф
Целе23
14
Плей-офф
Пафос23
15
Плей-офф
Мольде23
16
Плей-офф
Омония23
17
Плей-офф
Олимпия Л23
18
Плей-офф
Ноа23
19
Плей-офф
ТНС23
20
Плей-офф
Гент23
21
Плей-офф
Астана23
22
Плей-офф
Викингур Р23
23
Плей-офф
ХИК23
24
Плей-офф
Юргорден21
25 Копенгаген21
26 АПОЭЛ21
27 Бетис21
28 ЛАСК21
29 Панатинаикос21
30 Динамо Мн20
31 Млада-Болеслав20
32 ТСЦ20
33 Истанбул Башакшехир20
34 Петрокуб20
35 Санкт-Галлен20
36 Ларн20

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