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Витебск - Днепр М 08 Ноября прямая трансляция

08 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Витебск
Днепр М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Днепр М, которое состоится 08 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
23.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Днепр М1 : 2Витебск
10.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Днепр М2 : 1Витебск
02.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Витебск2 : 1Днепр М
19.10.2018 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Витебск3 : 1Днепр М
02.06.2018 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Днепр М0 : 1Витебск
05.08.2017 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Днепр М1 : 2Витебск
08.04.2017 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Витебск0 : 4Днепр М
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 3 : 0Витебск
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Витебск0 : 1
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 0 : 4Витебск
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Витебск2 : 1
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 0 : 3Витебск
01.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Днепр М0 : 3
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Днепр М1 : 1
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 1 : 1Днепр М
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Днепр М0 : 3
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 2Днепр М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2562
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2760
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2652
4 Динамо-Брест2745
5 Витебск2741
6 Гомель2740
7 БАТЭ2737
8 Ислочь2735
9 Слуцк2735
10 Арсенал2733
11 Славия-Мозырь2731
12 Сморгонь2627
13 Минск2727
14 Нафтан2722
15
Зона вылета
Днепр М2715
16
Зона вылета
Шахтёр С272

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