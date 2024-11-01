02:17 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 ноября
Свернуть список

Торпедо М - Енисей 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
09 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия);
Торпедо М
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Енисей, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Енисей0 : 1Торпедо М
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Енисей1 : 0Торпедо М
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Торпедо М1 : 0Енисей
20.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Торпедо М2 : 1Енисей
15.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Енисей0 : 1Торпедо М
23.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Торпедо М2 : 1Енисей
14.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Торпедо М0 : 1Енисей
19.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Енисей0 : 3 ТТорпедо М
25.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Торпедо М2 : 0Енисей
23.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Енисей1 : 0Торпедо М
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Торпедо М3 : 0
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 1Торпедо М
21.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 0 : 3Торпедо М
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Торпедо М0 : 4
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Торпедо М5 : 0
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Енисей2 : 0
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 4 : 1Енисей
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Енисей1 : 0
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 1 : 1Енисей
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 2 : 0Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1733
2
Повышение
Балтика1733
3
Стыковая зона
Сочи1828
4
Стыковая зона
Арсенал Т1728
5 Урал1727
6 Чайка1725
7 Черноморец1724
8 Енисей1723
9 Ротор1823
10 Нефтехимик1722
11 Родина1721
12 СКА-Хабаровск1721
13 Сокол1719
14 КАМАЗ1719
15 Шинник1718
16
Зона вылета
Уфа1717
17
Зона вылета
Алания1717
18
Зона вылета
Тюмень179

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close