Торпедо М - Енисей 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
09 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Енисей, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|20.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|15.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 1
|23.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 1
|14.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 1
|19.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 3 Т
|25.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 0
|23.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 3
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 4
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|5 : 0
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|17
|33
| 2
Повышение
|Балтика
|17
|33
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|18
|28
| 4
Стыковая зона
|Арсенал Т
|17
|28
|5
|Урал
|17
|27
|6
|Чайка
|17
|25
|7
|Черноморец
|17
|24
|8
|Енисей
|17
|23
|9
|Ротор
|18
|23
|10
|Нефтехимик
|17
|22
|11
|Родина
|17
|21
|12
|СКА-Хабаровск
|17
|21
|13
|Сокол
|17
|19
|14
|КАМАЗ
|17
|19
|15
|Шинник
|17
|18
| 16
Зона вылета
|Уфа
|17
|17
| 17
Зона вылета
|Алания
|17
|17
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|17
|9