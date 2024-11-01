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Майнц - Боруссия Д 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
09 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Майнц
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Боруссия Д, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Боруссия Д
Дортмунд
27ГерманияврРобин Центнер
31ГерманиязщДоминик Кор
16ГерманиязщШтефан Белл
5ГерманиязщМаксим Лайч
19ФранциязщАнтони Каси
2АвстриязщФилипп Мвене
6ЯпонияпзКаисю Сано
18ГерманияпзНадим Амири
8ГерманияпзПауль Небель
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
33ГерманияврАлександер Никлас Майер-Шаде
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
13ГерманияпзПаскаль Грос
23ГерманияпзЭмре Джан
8ГерманияпзФеликс Нмеча
20АвстрияпзМарсель Забитцер
10ГерманияпзЮлиан Брандт
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ДанияБо Хенриксен
ТурцияНури Шахин
История личных встреч
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турМайнц3 : 0Боруссия Д
19.12.2023Германия - Бундеслига16-й турБоруссия Д1 : 1Майнц
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турБоруссия Д2 : 2Майнц
25.01.2023Германия - Бундеслига17-й турМайнц1 : 2Боруссия Д
16.03.2022Германия - Бундеслига25-й турМайнц0 : 1Боруссия Д
16.10.2021Германия - Бундеслига8-й турБоруссия Д3 : 1Майнц
16.05.2021Германия - Бундеслига33-й турМайнц1 : 3Боруссия Д
16.01.2021Германия - Бундеслига16-й турБоруссия Д1 : 1Майнц
17.06.2020Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д0 : 2Майнц
11.01.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиБоруссия Д0 : 2Майнц
03.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур0 : 0Майнц
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаМайнц0 : 4
25.10.2024Германия — Бундеслига8-й турМайнц1 : 1
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турМайнц0 : 2
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур0 : 3Майнц
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБоруссия Д1 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 1
29.10.2024Кубок Германии1/16 финала1 : 0 ДВБоруссия Д
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур2 : 1Боруссия Д
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур5 : 2Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария923
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг920
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф917
4
Лига чемпионов
Байер916
5
Лига Европы
Боруссия Д916
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург916
7 Унион915
8 Штутгарт913
9 Боруссия М913
10 Вердер912
11 Аугсбург911
12 Хайденхайм910
13 Майнц910
14 Вольфсбург99
15 Санкт-Паули98
16
Стыковая зона
Хоффенхайм98
17
Зона вылета
Хольштайн95
18
Зона вылета
Бохум91

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