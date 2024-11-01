Майнц - Боруссия Д 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
09 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Боруссия Д, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Боруссия Д
Дортмунд
|27
|вр
|Робин Центнер
|31
|зщ
|Доминик Кор
|16
|зщ
|Штефан Белл
|5
|зщ
|Максим Лайч
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|33
|вр
|Александер Никлас Майер-Шаде
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|13
|пз
|Паскаль Грос
|23
|пз
|Эмре Джан
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Нури Шахин
История личных встреч
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|19.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|16.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 2
|11.01.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 4
|25.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|20
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|9
|16
|7
|Унион
|9
|15
|8
|Штутгарт
|9
|13
|9
|Боруссия М
|9
|13
|10
|Вердер
|9
|12
|11
|Аугсбург
|9
|11
|12
|Хайденхайм
|9
|10
|13
|Майнц
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Санкт-Паули
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|9
|1