Арсенал - Минск 09 Ноября прямая трансляция
09 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Минск, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Минск
Минск
История личных встреч
|22.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|14.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|26.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|06.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 4
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|04.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|25
|62
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|27
|60
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|26
|52
|4
|Динамо-Брест
|27
|45
|5
|Витебск
|28
|44
|6
|Гомель
|27
|40
|7
|БАТЭ
|27
|37
|8
|Ислочь
|27
|35
|9
|Слуцк
|27
|35
|10
|Славия-Мозырь
|28
|34
|11
|Арсенал
|27
|33
|12
|Сморгонь
|26
|27
|13
|Минск
|27
|27
|14
|Нафтан
|28
|22
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|28
|15
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|27
|2