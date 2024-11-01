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Родина - Черноморец 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
17 Ноября 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
РодинаЧерноморец

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Черноморец, которое состоится 17 Ноября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
РоссияВадим Вячеславович Гаранин
РоссияОлег Петрович Василенко
История личных встреч
01.09.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й турЧерноморец2 : 2Родина
12.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й турРодина4 : 0Черноморец
01.11.2023Fonbet Кубок России1/8 финалаРодина3 : 0Черноморец
23.07.2023Россия - Мелбет Первая лига2-й турЧерноморец0 : 0Родина
10.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й турРодина2 : 0
04.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й тур0 : 0Родина
27.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й турРодина1 : 1
19.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й тур1 : 0Родина
16.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финалаРодина1 : 2
10.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й тур1 : 4Черноморец
03.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й турЧерноморец0 : 1
26.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й тур6 : 1Черноморец
19.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турЧерноморец0 : 0
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур0 : 3Черноморец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика1939
2
Повышение
Торпедо М1836
3
Стыковая зона
Урал1933
4
Стыковая зона
Арсенал Т1930
5 Сочи1828
6 Черноморец1827
7 Ротор1926
8 Чайка1825
9 Родина1824
10 СКА-Хабаровск1824
11 Енисей1923
12 Нефтехимик1923
13 КАМАЗ1922
14 Уфа1920
15 Сокол1919
16
Зона вылета
Шинник1818
17
Зона вылета
Алания1918
18
Зона вылета
Тюмень189

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