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Ростов - Спартак М 27 Ноября прямая трансляция

27 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Ростов
Спартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Спартак М, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Спартак М
Москва
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
СербияДеян Станкович
История личных встреч
05.11.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матчСпартак М0 : 1Ростов
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовСпартак М1 : 4Ростов
05.10.2024МИР Российская Премьер-лига11-й турСпартак М3 : 0Ростов
30.08.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовРостов1 : 0Спартак М
21.04.2024МИР Российская Премьер-лига25-й турРостов1 : 5Спартак М
07.02.2024Winline Зимний Кубок РПЛСпартак М0 : 3Ростов
12.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турСпартак М2 : 1Ростов
29.04.2023МИР Российская Премьер-лига25-й турСпартак М1 : 1Ростов
02.02.2023Winline Зимний Кубок РПЛ1-й турРостов0 : 0 1 : 2Спартак М
11.09.2022МИР Российская Премьер-лига9-й турРостов4 : 2Спартак М
23.11.2024МИР Российская Премьер-лига16-й тур1 : 2Ростов
09.11.2024МИР Российская Премьер-лига15-й турРостов3 : 1
08.11.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовРостов3 : 3
05.11.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матчСпартак М0 : 1Ростов
01.11.2024МИР Российская Премьер-лига14-й тур1 : 1Ростов
23.11.2024МИР Российская Премьер-лига16-й турСпартак М5 : 2
10.11.2024МИР Российская Премьер-лига15-й турСпартак М4 : 0
08.11.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов3 : 1Спартак М
05.11.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матчСпартак М0 : 1Ростов
02.11.2024МИР Российская Премьер-лига14-й тур0 : 2Спартак М
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Ростов
0 : 1 27.11
Динамо М
Локомотив М
1 : 2 28.11
Команда12
Рубин
ЦСКА
0 : 0 3 : 0
Зенит
Ахмат
3 : 0 27.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Тюмень
Краснодар
3 : 3 2 : 4
Шинник
Акрон
0 : 1
Урал
Химки
27.11
Сочи
Динамо Мх
27.11

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