Ростов - Спартак М 27 Ноября прямая трансляция
27 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Спартак М, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Деян Станкович
История личных встреч
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 4
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 5
|07.02.2024
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|0 : 3
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|02.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|1-й тур
|0 : 0 1 : 2
|11.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 2
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 3
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|01.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 2
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 0
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Ростов
|0 : 1
|27.11
| Динамо М
Локомотив М
|1 : 2
|28.11
|Команда
|1
|2
| Рубин
ЦСКА
|0 : 0
|3 : 0
| Зенит
Ахмат
|3 : 0
|27.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Тюмень
Краснодар
|3 : 3 2 : 4
| Шинник
Акрон
|0 : 1
| Урал
Химки
|27.11
| Сочи
Динамо Мх
|27.11