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Кванджу - Шанхай Шэньхуа 27 Ноября прямая трансляция

27 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 5-й тур
Кванджу
Шанхай Шэньхуа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кванджу - Шанхай Шэньхуа, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кванджу
Кванджу, Южная Корея
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
05.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 4-й тур 2 : 0Кванджу
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур Кванджу3 : 1
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур 0 : 1Кванджу
17.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 1-й тур Кванджу7 : 3
04.12.2021 Южная Корея - Кей-лига Плей-офф за право остаться. 38-й тур Кванджу1 : 1
05.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 4-й тур 2 : 2Шанхай Шэньхуа
02.11.2024 Китай — Суперлига 30-й тур 1 : 2Шанхай Шэньхуа
27.10.2024 Китай — Суперлига 29-й тур Шанхай Шэньхуа2 : 2
23.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур Шанхай Шэньхуа2 : 0
18.10.2024 Китай — Суперлига 28-й тур Шанхай Шэньхуа2 : 1
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Ахли515
2
1/8 финала
Аль-Хиляль513
3
1/8 финала
Аль-Наср513
4
1/8 финала
Аль-Васл510
5
1/8 финала
Аль-Садд59
6
1/8 финала
Аль-Райян54
7
1/8 финала
Эстегляль54
8
1/8 финала
Аль-Гарафа54
9 Персеполис53
10 Пахтакор53
11 Аль-Шорта52
12 Аль-Айн51
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе513
2
1/8 финала
Кванджу49
3
1/8 финала
Кавасаки Фронтале59
4
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос47
5
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим57
6
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа47
7
1/8 финала
Шаньдун Тайшань57
8
1/8 финала
Шанхай Порт57
9 Бурирам Юнайтед57
10 Пхохан Стилерс46
11 Сентрал Кост Маринерс51
12 Ульсан Хёндэ50

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