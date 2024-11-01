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Мидлсбро - Халл Сити 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
30 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Мидлсбро
Халл Сити

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Халл Сити, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
ГерманияТим Вальтер
История личных встреч
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турХалл Сити2 : 2Мидлсбро
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турМидлсбро1 : 2Халл Сити
19.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турМидлсбро3 : 1Халл Сити
01.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турХалл Сити1 : 3Мидлсбро
09.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турМидлсбро0 : 1Халл Сити
02.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турХалл Сити2 : 0Мидлсбро
02.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турХалл Сити2 : 1Мидлсбро
24.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турМидлсбро2 : 2Халл Сити
13.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турМидлсбро1 : 0Халл Сити
29.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турХалл Сити1 : 1Мидлсбро
27.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турМидлсбро0 : 1
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур2 : 6Мидлсбро
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турМидлсбро5 : 1
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур1 : 4Мидлсбро
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й турМидлсбро0 : 3
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турХалл Сити0 : 2
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур1 : 0Халл Сити
10.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турХалл Сити1 : 2
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур1 : 0Халл Сити
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й турХалл Сити1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1735
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1735
3
Плей-офф
Бёрнли1733
4
Плей-офф
Сандерленд1733
5
Плей-офф
Уотфорд1729
6
Плей-офф
Мидлсбро1727
7 Вест Бромвич Альбион1727
8 Блэкберн Роверс1625
9 Миллуолл1624
10 Норвич Сити1722
11 Суонси Сити1722
12 Бристоль Сити1722
13 Шеффилд Уэнсдей1722
14 Сток Сити1721
15 Дерби Каунти1720
16 Лутон Таун1718
17 Ковентри Сити1717
18 Оксфорд Юнайтед1717
19 Престон Норт Энд1717
20 Плимут Аргайл1717
21 Кардифф Сити1716
22
Зона вылета
Халл Сити1715
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1714
24
Зона вылета
Портсмут1512

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