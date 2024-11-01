Мидлсбро - Халл Сити 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
30 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Халл Сити, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Тим Вальтер
История личных встреч
|10.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 2
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 1
|01.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 3
|09.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 1
|02.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 0
|02.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 1
|24.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 2
|13.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 0
|29.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 6
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|5 : 1
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 4
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|0 : 3
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 2
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|17
|35
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|17
|35
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|17
|33
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|17
|33
| 5
Плей-офф
|Уотфорд
|17
|29
| 6
Плей-офф
|Мидлсбро
|17
|27
|7
|Вест Бромвич Альбион
|17
|27
|8
|Блэкберн Роверс
|16
|25
|9
|Миллуолл
|16
|24
|10
|Норвич Сити
|17
|22
|11
|Суонси Сити
|17
|22
|12
|Бристоль Сити
|17
|22
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|17
|22
|14
|Сток Сити
|17
|21
|15
|Дерби Каунти
|17
|20
|16
|Лутон Таун
|17
|18
|17
|Ковентри Сити
|17
|17
|18
|Оксфорд Юнайтед
|17
|17
|19
|Престон Норт Энд
|17
|17
|20
|Плимут Аргайл
|17
|17
|21
|Кардифф Сити
|17
|16
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|17
|15
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|17
|14
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|15
|12