Вальядолид - Атлетико М 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
30 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Атлетико М, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|5
|зщ
|Хави Санчес
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|6
|зщ
|Дженк Озкачар
|22
|зщ
|Лукас Роза
|11
|пз
|Рауль Моро
|20
|пз
|Станко Юрич
|8
|пз
|Кике Перес
|23
|пз
|Ануар
|7
|нп
|Мамаду Силла
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
|Диего Симеоне
История личных встреч
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 5
|21.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 0
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|20.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|06.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|27.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|15.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 3
|15.02.2014
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 0
|22.09.2013
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 2
|22.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 4
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 6
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|14
|23
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|14
|22
|7
|Жирона
|14
|21
|8
|Мальорка
|14
|21
|9
|Бетис
|14
|20
|10
|Реал Сосьедад
|14
|18
|11
|Сельта
|14
|18
|12
|Севилья
|14
|18
|13
|Райо Вальекано
|13
|16
|14
|Леганес
|14
|14
|15
|Хетафе
|14
|13
|16
|Алавес
|14
|13
|17
|Лас-Пальмас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|14
|9