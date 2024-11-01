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Вальядолид - Атлетико М 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
30 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Вальядолид
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Атлетико М, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Атлетико М
Мадрид
13ЭстонияврКарл Хейн
2ИспаниязщЛуис Перес
5ИспаниязщХави Санчес
15ШвейцариязщЭрай Джёмерт
6ТурциязщДженк Озкачар
22БразилиязщЛукас Роза
11ИспанияпзРауль Моро
20ХорватияпзСтанко Юрич
8ИспанияпзКике Перес
23Мароккопз Ануар
7СенегалнпМамаду Силла
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
15ФранциязщКлеман Лангле
21ИспаниязщХавьер Галан
14ИспанияпзМаркос Льоренте
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
8ИспанияпзПабло Барриос
22АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
Главные тренеры
УругвайПауло Пессолано
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
30.04.2023Испания - Примера32-й турВальядолид2 : 5Атлетико М
21.01.2023Испания - Примера18-й турАтлетико М3 : 0Вальядолид
22.05.2021Испания - Примера38-й турВальядолид1 : 2Атлетико М
05.12.2020Испания - Примера12-й турАтлетико М2 : 0Вальядолид
20.06.2020Испания - Примера30-й турАтлетико М1 : 0Вальядолид
06.10.2019Испания - Примера8-й турВальядолид0 : 0Атлетико М
27.04.2019Испания - Примера35-й турАтлетико М1 : 0Вальядолид
15.12.2018Испания - Примера16-й турВальядолид2 : 3Атлетико М
15.02.2014Испания - Примера24-й турАтлетико М3 : 0Вальядолид
22.09.2013Испания - Примера5-й турВальядолид0 : 2Атлетико М
22.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 0Вальядолид
10.11.2024Испания — Примера13-й турВальядолид1 : 1
02.11.2024Испания — Примера12-й тур1 : 0Вальядолид
29.10.2024Кубок Испании1-й раунд1 : 4Вальядолид
26.10.2024Испания — Примера11-й турВальядолид1 : 2
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 6Атлетико М
23.11.2024Испания — Примера14-й турАтлетико М2 : 1
10.11.2024Испания — Примера13-й тур0 : 1Атлетико М
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 2Атлетико М
03.11.2024Испания — Примера12-й турАтлетико М2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1434
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1330
3
Лига чемпионов
Атлетико М1429
4
Лига чемпионов
Вильярреал1325
5
Лига Европы
Атлетик Б1423
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1422
7 Жирона1421
8 Мальорка1421
9 Бетис1420
10 Реал Сосьедад1418
11 Сельта1418
12 Севилья1418
13 Райо Вальекано1316
14 Леганес1414
15 Хетафе1413
16 Алавес1413
17 Лас-Пальмас1412
18
Зона вылета
Валенсия1210
19
Зона вылета
Эспаньол1310
20
Зона вылета
Вальядолид149

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