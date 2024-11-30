Комо - Монца 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
30 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Монца, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Монца
Монца
|25
|вр
|Пепе Рейна
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|93
|зщ
|Федерико Барба
|3
|зщ
|Марко Сала
|18
|зщ
|Альберто Морено
|26
|пз
|Янник Энгельхардт
|27
|пз
|Маттиас Браунёдер
|90
|пз
|Симоне Верди
|79
|пз
|Николас Пас
|16
|нп
|Алиу Фадера
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|30
|вр
|Стефано Турати
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|47
|нп
|Дани Карвалью
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Алессандро Неста
История личных встреч
|03.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 32-й тур
|2 : 0
|21.11.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 13-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|07.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 5
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|13
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|13
|25
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Болонья
|12
|18
|9
|Удинезе
|13
|17
|10
|Эмполи
|13
|16
|11
|Торино
|13
|15
|12
|Рома
|13
|13
|13
|Лечче
|13
|12
|14
|Парма
|13
|12
|15
|Верона
|13
|12
|16
|Кальяри
|13
|11
|17
|Дженоа
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Комо
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Монца
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Венеция
|13
|8