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Комо - Монца 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
30 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Комо
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Монца, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Монца
Монца
25 Испания вр Пепе Рейна
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
93 Италия зщ Федерико Барба
3 Италия зщ Марко Сала
18 Испания зщ Альберто Морено
26 Германия пз Янник Энгельхардт
27 Австрия пз Маттиас Браунёдер
90 Италия пз Симоне Верди
79 Аргентина пз Николас Пас
16 Гамбия нп Алиу Фадера
10 Италия нп Патрик Кутроне
30 Италия вр Стефано Турати
5 Италия зщ Лука Кальдирола
22 Испания зщ Пабло Мари
44 Италия зщ Андреа Карбони
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
38 Франция пз Уоррен Бондо
42 Италия пз Алессандро Бьянко
14 Италия пз Даниэль Мальдини
47 Португалия нп Дани Карвалью
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Алессандро Неста
История личных встреч
03.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 32-й тур Комо2 : 0Монца
21.11.2021 Италия - Серия B Серия B. 13-й тур Монца3 : 2Комо
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Комо0 : 2
07.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 1Комо
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 1 : 0Комо
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Комо1 : 5
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 0Комо
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 1Монца
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Монца0 : 1
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Монца0 : 1
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 2 : 0Монца
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Монца2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1329
2
Лига чемпионов
Интер М1328
3
Лига чемпионов
Фиорентина1328
4
Лига чемпионов
Аталанта1328
5
Лига Европы
Лацио1328
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1325
7 Милан1219
8 Болонья1218
9 Удинезе1317
10 Эмполи1316
11 Торино1315
12 Рома1313
13 Лечче1312
14 Парма1312
15 Верона1312
16 Кальяри1311
17 Дженоа1311
18
Зона вылета
Комо1310
19
Зона вылета
Монца139
20
Зона вылета
Венеция138

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