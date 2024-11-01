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Фрайбург - Боруссия М 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
30 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Фрайбург
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Боруссия М, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
42ЯпонияпзРицу Доан
32ИталияпзВинченцо Грифо
9ГерманияпзЛукас Хёлер
18ТурциянпЭрен Динкчи
33ГерманияврМориц Николас
22АвстриязщШтефан Лайнер
5ГерманиязщМарвин Фридрих
3ЯпониязщКоу Итакура
26ГерманиязщЛукас Ульрих
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
9ФранцияпзФранк Онора
14ФранцияпзАлассан Плеа
25ГерманиянпРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБоруссия М0 : 3Фрайбург
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турФрайбург3 : 3Боруссия М
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турБоруссия М0 : 0Фрайбург
11.09.2022Германия - Бундеслига6-й турФрайбург0 : 0Боруссия М
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турФрайбург3 : 3Боруссия М
05.12.2021Германия - Бундеслига14-й турБоруссия М0 : 6Фрайбург
03.04.2021Германия - Бундеслига27-й турБоруссия М2 : 1Фрайбург
05.12.2020Германия - Бундеслига10-й турФрайбург2 : 2Боруссия М
05.06.2020Германия - Бундеслига30-й турФрайбург1 : 0Боруссия М
01.12.2019Германия - Бундеслига13-й турБоруссия М4 : 2Фрайбург
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур4 : 0Фрайбург
08.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур0 : 0Фрайбург
03.11.2024Германия — Бундеслига9-й турФрайбург0 : 0
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаФрайбург2 : 1
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур3 : 1Фрайбург
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБоруссия М2 : 0
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур0 : 0Боруссия М
03.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБоруссия М4 : 1
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала2 : 1Боруссия М
25.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур1 : 1Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1129
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1123
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1121
4
Лига чемпионов
Байер1120
5
Лига Европы
Боруссия Д1119
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М1117
7 Фрайбург1117
8 Майнц1116
9 Штутгарт1116
10 Унион1116
11 Вольфсбург1115
12 Вердер1115
13 Хоффенхайм1112
14 Аугсбург1112
15 Хайденхайм1110
16
Стыковая зона
Санкт-Паули118
17
Зона вылета
Хольштайн115
18
Зона вылета
Бохум112

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