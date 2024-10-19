Дармштадт 98 - Пройссен Мюнстер 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
30 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Пройссен Мюнстер, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Саша Хильдман
История личных встреч
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 5
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 3 ДВ
|27.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|22.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|13
|24
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|14
|23
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|13
|23
|4
|Эльверсберг
|13
|22
|5
|Ганновер-96
|13
|22
|6
|Кёльн
|13
|21
|7
|Фортуна
|13
|21
|8
|Герта
|14
|21
|9
|Магдебург
|14
|21
|10
|Гамбург
|13
|20
|11
|Дармштадт 98
|13
|19
|12
|Нюрнберг
|13
|18
|13
|Шальке-04
|14
|13
|14
|Гройтер Фюрт
|13
|13
|15
|Айнтрахт Б
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Ян
|13
|7