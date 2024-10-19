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Дармштадт 98 - Пройссен Мюнстер 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
30 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур
Дармштадт 98
Пройссен Мюнстер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Пройссен Мюнстер, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
ГерманияТорстен Либеркнехт
ГерманияСаша Хильдман
История личных встреч
23.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й тур1 : 2Дармштадт 98
09.11.2024Германия — Вторая Бундеслига12-й турДармштадт 983 : 1
02.11.2024Германия — Вторая Бундеслига11-й тур1 : 5Дармштадт 98
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала2 : 3 ДВДармштадт 98
27.10.2024Германия — Вторая Бундеслига10-й турДармштадт 981 : 1
22.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й турПройссен Мюнстер0 : 1
10.11.2024Германия — Вторая Бундеслига12-й тур1 : 1Пройссен Мюнстер
01.11.2024Германия — Вторая Бундеслига11-й турПройссен Мюнстер1 : 0
27.10.2024Германия — Вторая Бундеслига10-й тур1 : 1Пройссен Мюнстер
19.10.2024Германия — Вторая Бундеслига9-й турПройссен Мюнстер1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071324
2
Повышение
Кайзерслаутерн1423
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ1323
4 Эльверсберг1322
5 Ганновер-961322
6 Кёльн1321
7 Фортуна1321
8 Герта1421
9 Магдебург1421
10 Гамбург1320
11 Дармштадт 981319
12 Нюрнберг1318
13 Шальке-041413
14 Гройтер Фюрт1313
15 Айнтрахт Б1312
16
Стыковая зона
Ульм 18461311
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1311
18
Зона вылета
Ян137

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