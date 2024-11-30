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Видзев - Ракув 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
30 Ноября 2024 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Видзев
Ракув

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Ракув, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Польша Марек Папшун
История личных встреч
27.04.2024 Польша - Экстракласса 30-й тур Видзев0 : 1Ракув
29.10.2023 Польша - Экстракласса 13-й тур Ракув1 : 1Видзев
16.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Ракув2 : 0Видзев
02.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Видзев0 : 0Ракув
25.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 0Видзев
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Видзев2 : 0
03.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур 2 : 1Видзев
27.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Видзев0 : 2
19.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 4Видзев
24.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Ракув1 : 1
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 2Ракув
02.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Ракув1 : 0
26.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур 0 : 0Ракув
20.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Ракув1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1637
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1633
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув1632
4 Краковия1730
5 Легия1628
6 Погонь1625
7 Мотор1624
8 Гурник З1624
9 Видзев1622
10 Пяст1620
11 Заглембе Л1719
12 ГКС Катовице1619
13 Сталь1618
14 Корона1617
15 Радомяк1516
16
Зона вылета
Пуща1614
17
Зона вылета
Лехия1611
18
Зона вылета
Шлёнск1510

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