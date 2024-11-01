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Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдей 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
01 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
08.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Дерби Каунти3 : 3Шеффилд Уэнсдей
01.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Дерби Каунти
29.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 3Дерби Каунти
11.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Дерби Каунти1 : 1Шеффилд Уэнсдей
09.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Дерби Каунти1 : 1Шеффилд Уэнсдей
24.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Дерби Каунти
13.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0Дерби Каунти
21.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Дерби Каунти2 : 0Шеффилд Уэнсдей
22.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Дерби Каунти
29.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Дерби Каунти2 : 0Шеффилд Уэнсдей
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Дерби Каунти1 : 2
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Дерби Каунти
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Дерби Каунти1 : 1
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 2Дерби Каунти
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 2 : 1Дерби Каунти
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 0Шеффилд Уэнсдей
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1838
2
Повышение
Бёрнли1836
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1835
4
Плей-офф
Сандерленд1833
5
Плей-офф
Мидлсбро1830
6
Плей-офф
Уотфорд1830
7 Вест Бромвич Альбион1828
8 Блэкберн Роверс1728
9 Норвич Сити1825
10 Миллуолл1725
11 Бристоль Сити1825
12 Суонси Сити1823
13 Шеффилд Уэнсдей1722
14 Сток Сити1821
15 Дерби Каунти1720
16 Ковентри Сити1818
17 Оксфорд Юнайтед1818
18 Престон Норт Энд1818
19 Лутон Таун1818
20 Кардифф Сити1817
21 Плимут Аргайл1817
22
Зона вылета
Халл Сити1815
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1815
24
Зона вылета
Портсмут1613

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