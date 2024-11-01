Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдей 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
01 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
|08.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 3
|01.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|29.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 3
|11.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|09.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 1
|24.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|13.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 0
|21.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|22.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|29.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 0
|27.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 1
|06.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|2 : 1
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 0
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|2 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|18
|38
| 2
Повышение
|Бёрнли
|18
|36
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|18
|35
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|18
|33
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|18
|30
| 6
Плей-офф
|Уотфорд
|18
|30
|7
|Вест Бромвич Альбион
|18
|28
|8
|Блэкберн Роверс
|17
|28
|9
|Норвич Сити
|18
|25
|10
|Миллуолл
|17
|25
|11
|Бристоль Сити
|18
|25
|12
|Суонси Сити
|18
|23
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|17
|22
|14
|Сток Сити
|18
|21
|15
|Дерби Каунти
|17
|20
|16
|Ковентри Сити
|18
|18
|17
|Оксфорд Юнайтед
|18
|18
|18
|Престон Норт Энд
|18
|18
|19
|Лутон Таун
|18
|18
|20
|Кардифф Сити
|18
|17
|21
|Плимут Аргайл
|18
|17
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|18
|15
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|15
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|16
|13