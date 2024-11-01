Карлсруэ - Гамбург 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
01 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Гамбург, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Гамбург
Гамбург
История личных встреч
|28.01.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 4
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|12.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|4 : 2
|03.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|02.03.2022
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 2
|06.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|29.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|21.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|08.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 3
|10.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|14
|27
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|14
|23
| 3
Плей-офф за повышение
|Ганновер-96
|14
|23
|4
|Карлсруэ
|13
|23
|5
|Эльверсберг
|14
|22
|6
|Кёльн
|14
|22
|7
|Фортуна
|13
|21
|8
|Герта
|14
|21
|9
|Магдебург
|14
|21
|10
|Гамбург
|13
|20
|11
|Дармштадт 98
|13
|19
|12
|Нюрнберг
|13
|18
|13
|Шальке-04
|14
|13
|14
|Гройтер Фюрт
|13
|13
|15
|Айнтрахт Б
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Ян
|14
|8