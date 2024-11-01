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Карлсруэ - Гамбург 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
01 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур
Карлсруэ
Гамбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Гамбург, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Гамбург
Гамбург
История личных встреч
28.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Гамбург3 : 4Карлсруэ
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Карлсруэ2 : 2Гамбург
12.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ4 : 2Гамбург
03.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Гамбург1 : 0Карлсруэ
16.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гамбург3 : 0Карлсруэ
02.03.2022 Кубок Германии 1/4 финала Гамбург2 : 2 3 : 2Карлсруэ
06.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Карлсруэ1 : 1Гамбург
29.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гамбург1 : 1Карлсруэ
21.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Карлсруэ1 : 2Гамбург
08.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гамбург2 : 0Карлсруэ
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 2 : 3Карлсруэ
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Карлсруэ1 : 1
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 1Карлсруэ
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 0 : 2Карлсруэ
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Карлсруэ1 : 3
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Гамбург2 : 2
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 3 : 1Гамбург
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Гамбург1 : 1
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Гамбург
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 4 : 2Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071427
2
Повышение
Кайзерслаутерн1423
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-961423
4 Карлсруэ1323
5 Эльверсберг1422
6 Кёльн1422
7 Фортуна1321
8 Герта1421
9 Магдебург1421
10 Гамбург1320
11 Дармштадт 981319
12 Нюрнберг1318
13 Шальке-041413
14 Гройтер Фюрт1313
15 Айнтрахт Б1413
16
Стыковая зона
Ульм 18461311
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1311
18
Зона вылета
Ян148

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