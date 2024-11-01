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Гран-при Катара смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2024. Этап 23

Арена: Международный автодром Лусаил (Доха, Катар)
Этап 23, Доха, Катар. Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
01 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
3 Великобритания Ландо Норрис McLaren
4 Австралия Оскар Пиастри McLaren
5 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
6 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
7 Испания Карлос Сайнс Scuderia Ferrari
8 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
9 Мексика Серхио Перес Red Bull
10 Дания Кевин Магнуссен Haas
11 Франция Пьер Гасли Alpine
12 Китай Гуаньюй Чжоу Kick Sauber
13 Финляндия Валттери Боттас Kick Sauber
14 Япония Юки Цунода RB
15 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
16 Таиланд Александер Албон Williams
17 Новая Зеландия Лиам Лоусон RB
18 Германия Нико Хюлькенберг Haas
19 Аргентина Франко Колапинто Williams
20 Франция Эстебан Окон Alpine

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