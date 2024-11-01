Гран-при Катара смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2024. Этап 23
Арена: Международный автодром Лусаил (Доха, Катар)Этап 23, Доха, Катар. Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
01 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|4
|Оскар Пиастри
|McLaren
|5
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|7
|Карлос Сайнс
|Scuderia Ferrari
|8
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|9
|Серхио Перес
|Red Bull
|10
|Кевин Магнуссен
|Haas
|11
|Пьер Гасли
|Alpine
|12
|Гуаньюй Чжоу
|Kick Sauber
|13
|Валттери Боттас
|Kick Sauber
|14
|Юки Цунода
|RB
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|16
|Александер Албон
|Williams
|17
|Лиам Лоусон
|RB
|18
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|19
|Франко Колапинто
|Williams
|20
|Эстебан Окон
|Alpine