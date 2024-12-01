Фейеноорд - Спарта П 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Спарта П, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Спарта П
Прага, Чехия
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|2
|пз
|Барт Ниувкоп
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|27
|пз
|Антони Миламбо
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|14
|нп
|Игор Пайшао
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|1
|вр
|Петер Виндаль-Йенсен
|41
|зщ
|Мартин Витик
|27
|зщ
|Филип Панак
|5
|зщ
|Матиас Росс
|30
|зщ
|Ярослав Зелены
|6
|пз
|Каан Кайринен
|18
|пз
|Лукаш Садилек
|28
|пз
|Томаш Виснер
|20
|пз
|Казим Лячи
|14
|нп
|Велько Бирманчевич
|10
|нп
|Альбион Рахмани
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Ларс Фриис
История личных встреч
|30.08.2012
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|23.08.2012
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 3
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 3
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 4
|07.12.2024
|Чехия — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|03.12.2024
|Чехия — Высшая лига
|8-й тур
|4 : 1
|30.11.2024
|Чехия — Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 6
|23.11.2024
|Чехия — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Барселона
|5
|12
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|12
| 8
1/8 финала
|Бавария
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 10
Плей-офф
|Арсенал
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Монако
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Лилль
|5
|10
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 17
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|8
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|8
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
| 24
Плей-офф
|ПСЖ
|6
|7
|25
|Фейеноорд
|5
|7
|26
|Штутгарт
|5
|4
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Штурм
|5
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|5
|1
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|5
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0