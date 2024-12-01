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Фейеноорд - Спарта П 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Фейеноорд
Спарта П

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Спарта П, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Спарта П
Прага, Чехия
22ГерманияврТимон Велленройтер
3НидерландызщТомас Белен
33СловакиязщДавид Ганцко
5НидерландызщГейс Смал
2НидерландыпзБарт Ниувкоп
4Южная КореяпзХван Ин Бём
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
27НидерландыпзАнтони Миламбо
23АлжирнпАнис Хадж Мусса
14БразилиянпИгор Пайшао
29МексиканпСантьяго Хименес
1ДанияврПетер Виндаль-Йенсен
41ЧехиязщМартин Витик
27ЧехиязщФилип Панак
5ДаниязщМатиас Росс
30ЧехиязщЯрослав Зелены
6ФинляндияпзКаан Кайринен
18ЧехияпзЛукаш Садилек
28ЧехияпзТомаш Виснер
20АлбанияпзКазим Лячи
14СербиянпВелько Бирманчевич
10КосовонпАльбион Рахмани
Главные тренеры
ДанияБрайан Приске Педерсен
ДанияЛарс Фриис
История личных встреч
30.08.2012Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчСпарта П2 : 0Фейеноорд
23.08.2012Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчФейеноорд2 : 2Спарта П
07.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й тур2 : 3Фейеноорд
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турФейеноорд1 : 1
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 3Фейеноорд
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турФейеноорд3 : 0
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 4Фейеноорд
07.12.2024Чехия — Высшая лига18-й турСпарта П1 : 0
03.12.2024Чехия — Высшая лига8-й турСпарта П4 : 1
30.11.2024Чехия — Высшая лига17-й тур1 : 1Спарта П
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турСпарта П0 : 6
23.11.2024Чехия — Высшая лига16-й турСпарта П1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Байер613
3
1/8 финала
Астон Вилла613
4
1/8 финала
Интер М613
5
1/8 финала
Брест613
6
1/8 финала
Барселона512
7
1/8 финала
Боруссия Д512
8
1/8 финала
Бавария612
9
Плей-офф
Аталанта611
10
Плей-офф
Арсенал510
11
Плей-офф
Монако510
12
Плей-офф
Спортинг610
13
Плей-офф
Лилль510
14
Плей-офф
Брюгге610
15
Плей-офф
Бенфика59
16
Плей-офф
Атлетико М59
17
Плей-офф
Милан59
18
Плей-офф
Реал Мадрид69
19
Плей-офф
Селтик69
20
Плей-офф
Манчестер Сити58
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Ювентус58
23
Плей-офф
Динамо З68
24
Плей-офф
ПСЖ67
25 Фейеноорд57
26 Штутгарт54
27 Шахтёр64
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона63
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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