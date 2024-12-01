Ньюкасл Юнайтед - Лестер Сити 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Лестер Сити
Лестер
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|нп
|Энтони Гордон
|14
|нп
|Александер Исак
|11
|нп
|Харви Барнс
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|4
|зщ
|Конор Коуди
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|17
|пз
|Хамза Чодури
|22
|пз
|Оливер Скипп
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|35
|нп
|Кейси Макатир
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Стивен Купер
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|22.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|10.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|17.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 1
|12.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
|07.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 4
|03.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 3
|29.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 0
|28.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 2 : 4
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|25.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|15
|25
|6
|Астон Вилла
|15
|25
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|24
|8
|Борнмут
|15
|24
|9
|Брентфорд
|15
|23
|10
|Фулхэм
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|20
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|18
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Лестер Сити
|15
|14
|17
|Кристал Пэлас
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|15
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|5