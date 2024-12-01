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Ньюкасл Юнайтед - Лестер Сити 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Лестер Сити
Лестер
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия нп Энтони Гордон
14 Швеция нп Александер Исак
11 Англия нп Харви Барнс
30 Дания вр Мадс Хермансен
2 Англия зщ Джеймс Джастин
4 Англия зщ Конор Коуди
23 Дания зщ Янник Вестергор
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
17 Англия пз Хамза Чодури
22 Англия пз Оливер Скипп
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
35 Ирландия нп Кейси Макатир
9 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Уэльс Стивен Купер
Нидерланды Руд ван Нистелрой
История личных встреч
22.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Лестер Сити
10.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0Лестер Сити
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Лестер Сити0 : 3Ньюкасл Юнайтед
17.04.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Лестер Сити
12.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Лестер Сити4 : 0Ньюкасл Юнайтед
07.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Лестер Сити2 : 4Ньюкасл Юнайтед
03.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Лестер Сити
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Лестер Сити
29.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Лестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
28.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ньюкасл Юнайтед1 : 1 2 : 4Лестер Сити
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 4 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
25.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Лестер Сити2 : 2
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Лестер Сити3 : 1
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 4 : 1Лестер Сити
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Лестер Сити1 : 2
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 0Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1531
3
Лига чемпионов
Арсенал1529
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1527
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1525
6 Астон Вилла1525
7 Брайтон энд Хоув Альбион1524
8 Борнмут1524
9 Брентфорд1523
10 Фулхэм1523
11 Тоттенхэм Хотспур1520
12 Ньюкасл Юнайтед1520
13 Манчестер Юнайтед1519
14 Вест Хэм Юнайтед1518
15 Эвертон1414
16 Лестер Сити1514
17 Кристал Пэлас1513
18
Зона вылета
Ипсвич Таун159
19
Зона вылета
Вулверхэмптон159
20
Зона вылета
Саутгемптон155

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