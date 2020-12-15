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Гавр - Страсбург 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
15 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Гавр
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Страсбург, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Страсбург
Страсбург
30ФранцияврАртур Десма
22ГвианазщЙоанн Сальмье
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
32ФранциязщТимоте Пембеле
27Кот-д'ИвуарзщКристофер Опери
8МароккозщЯсин Кехта
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
5МароккопзУссама Таргаллин
19ФранцияпзРассул Ндиайе
28ГананпАндре Айю
1СербияврДжордже Петрович
22ФранциязщГела Дуэ
23ФранциязщМамаду Сарр
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
8БразилияпзАндрей Сантос
18ФранцияпзДжуниор Мванга
26ФранцияпзДилан Баква
19ФранцияпзХабиб Диарра
15ШвецияпзСебастьян Нанаси
7ПортугалиянпДиегу Морейра
10НидерландынпЭмануэль Эмега
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
04.05.2024Франция - Лига 132-й турГавр3 : 1Страсбург
07.02.2024Кубок Франции1/8 финалаСтрасбург3 : 1Гавр
10.12.2023Франция - Лига 115-й турСтрасбург2 : 1Гавр
28.04.2017Франция - Лига 235-й турСтрасбург2 : 0Гавр
29.11.2016Франция - Лига 217-й турГавр0 : 1Страсбург
07.12.2024Франция — Лига 114-й тур2 : 1Гавр
01.12.2024Франция — Лига 113-й турГавр0 : 1
24.11.2024Франция — Лига 112-й тур0 : 2Гавр
10.11.2024Франция — Лига 111-й турГавр0 : 3
03.11.2024Франция — Лига 110-й турГавр1 : 0
08.12.2024Франция — Лига 114-й турСтрасбург0 : 0
30.11.2024Франция — Лига 113-й тур3 : 1Страсбург
24.11.2024Франция — Лига 112-й тур2 : 1Страсбург
09.11.2024Франция — Лига 111-й турСтрасбург1 : 3
02.11.2024Франция — Лига 110-й тур2 : 0Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1434
2
Лига чемпионов
Марсель1530
3
Лига чемпионов
Монако1429
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1527
5
Лига Европы
Лион1425
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс1524
7 Ницца1423
8 Тулуза1521
9 Осер1521
10 Реймс1419
11 Брест1416
12 Ренн1414
13 Нант1414
14 Страсбург1414
15 Анже1413
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1513
17
Зона вылета
Гавр1412
18
Зона вылета
Монпелье148

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