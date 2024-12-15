Парма - Верона 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
15 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Верона, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Верона
Верона
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|46
|зщ
|Джованни Леони
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|19
|пз
|Симон Зом
|16
|пз
|Мандела Кейта
|98
|пз
|Деннис Ман
|27
|пз
|Эрнани
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|42
|зщ
|Диего Коппола
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|25
|пз
|Суат Сердар
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|14
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
|Фабио Пеккья
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|15.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|3 : 2
|29.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|24.05.2015
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|11.01.2015
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|09.03.2014
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|20.10.2013
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 4
|29.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 5
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|15
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|15
|27
|7
|Милан
|14
|22
|8
|Болонья
|14
|22
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Торино
|16
|19
|11
|Эмполи
|16
|19
|12
|Рома
|15
|16
|13
|Дженоа
|15
|15
|14
|Парма
|15
|15
|15
|Кальяри
|16
|14
|16
|Лечче
|15
|13
|17
|Комо
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Монца
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|15
|9