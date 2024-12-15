04:43 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 15 декабря
Свернуть список

Парма - Верона 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
15 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Парма
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Верона, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Верона
Верона
31ЯпонияврДзион Судзуки
26ФранциязщВойо Кулибали
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
46ИталиязщДжованни Леони
14ИталиязщЭмануэле Валери
19ШвейцарияпзСимон Зом
16БельгияпзМандела Кейта
98РумынияпзДеннис Ман
27Бразилияпз Эрнани
22ИталиянпМаттео Канчелльери
13ФранциянпАнж-Йоан Бонни
1ИталияврЛоренцо Монтипо
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
42ИталиязщДиего Коппола
12ХорватиязщДомагой Брадарич
25ГерманияпзСуат Сердар
6ФранцияпзРеда Белахьяне
8СербияпзДарко Лазович
31СловакиянпТомаш Суслов
14Кабо-ВерденпДейлон Роша Ливраменто
11ДаниянпКаспер Тенгстедт
Главные тренеры
ИталияФабио Пеккья
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
15.02.2021Италия - Серия А22-й турВерона2 : 1Парма
04.10.2020Италия - Серия А3-й турПарма1 : 0Верона
01.07.2020Италия - Серия А29-й турВерона3 : 2Парма
29.10.2019Италия - Серия А10-й турПарма0 : 1Верона
24.05.2015Италия - Серия А37-й турПарма2 : 2Верона
11.01.2015Италия - Серия А18-й турВерона3 : 1Парма
09.03.2014Италия - Серия А27-й турПарма2 : 0Верона
20.10.2013Италия - Серия А8-й турВерона3 : 2Парма
06.12.2024Италия — Серия А15-й тур3 : 1Парма
01.12.2024Италия — Серия А14-й турПарма3 : 1
23.11.2024Италия — Серия А13-й турПарма1 : 3
09.11.2024Италия — Серия А12-й тур1 : 2Парма
04.11.2024Италия — Серия А11-й турПарма0 : 1
08.12.2024Италия — Серия А15-й турВерона1 : 4
29.11.2024Италия — Серия А14-й тур1 : 0Верона
23.11.2024Италия — Серия А13-й турВерона0 : 5
10.11.2024Италия — Серия А12-й тур3 : 1Верона
03.11.2024Италия — Серия А11-й турВерона3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1637
2
Лига чемпионов
Наполи1635
3
Лига чемпионов
Фиорентина1431
4
Лига чемпионов
Интер М1431
5
Лига Европы
Лацио1531
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1527
7 Милан1422
8 Болонья1422
9 Удинезе1620
10 Торино1619
11 Эмполи1619
12 Рома1516
13 Дженоа1515
14 Парма1515
15 Кальяри1614
16 Лечче1513
17 Комо1512
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Монца1510
20
Зона вылета
Венеция159

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close