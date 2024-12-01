Ювентус - Кальяри 17 Декабря прямая трансляция
17 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Кальяри, которое состоится 17 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Давиде Никола
История личных встреч
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|09.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|21.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 3
|21.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|4 : 0
|02.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 2
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
1/32 финала
| Сассуоло
Читтаделла
|2 : 1
| Удинезе
Авеллино
|4 : 0
| Дженоа
Реджана
|1 : 0
| Монца
Зюйдтироль
|0 : 0 9 : 8
| Кремонезе
Бари
|1 : 1 5 : 4
| Верона
Чезена
|1 : 2
| Эмполи
Катандзаро
|4 : 1
| Наполи
Модена
|0 : 0 4 : 3
| Брешия
Венеция
|3 : 1
| Парма
Палермо
|0 : 1
| Сампдория
Комо
|1 : 1 4 : 3
| Торино
Козенца
|2 : 0
| Фрозиноне
Пиза
|0 : 3
| Лечче
Мантова
|2 : 1
| Салернитана
Специя
|3 : 3 5 : 4
| Кальяри
Каррарезе
|3 : 1
1/16 финала
| Лечче
Сассуоло
|0 : 2
| Кальяри
Кремонезе
|1 : 0
| Торино
Эмполи
|1 : 2
| Пиза
Чезена
|0 : 1
| Удинезе
Салернитана
|3 : 1
| Дженоа
Сампдория
|1 : 1 5 : 6
| Монца
Брешия
|3 : 1
| Наполи
Палермо
|5 : 0
1/8 финала
| Болонья
Монца
|4 : 0
| Милан
Сассуоло
|6 : 1
| Фиорентина
Эмполи
|2 : 2 3 : 4
| Лацио
Наполи
|3 : 1
| Ювентус
Кальяри
|17.12
| Аталанта
Чезена
|18.12
| Рома
Сампдория
|18.12
| Интер М
Удинезе
|19.12
1/4 финала
| Лацио
D08
|05.02
| Милан
D06
|05.02
| Болонья
D04
|05.02
| D01
Эмполи
|05.02
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|02.04
|23.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|02.04
|23.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|14.05