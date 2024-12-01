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Ювентус - Кальяри 17 Декабря прямая трансляция

17 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Ювентус
Кальяри

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Кальяри, которое состоится 17 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Давиде Никола
История личных встреч
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Ювентус1 : 1Кальяри
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Кальяри2 : 2Ювентус
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Ювентус2 : 1Кальяри
09.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Кальяри1 : 2Ювентус
21.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Ювентус2 : 0Кальяри
14.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Кальяри1 : 3Ювентус
21.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Ювентус2 : 0Кальяри
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Кальяри2 : 0Ювентус
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Ювентус4 : 0Кальяри
02.04.2019 Италия - Серия А 30-й тур Кальяри0 : 2Ювентус
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Ювентус2 : 2
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Ювентус2 : 0
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Ювентус2 : 2
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 1Ювентус
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 0 : 0Ювентус
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Кальяри0 : 1
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Кальяри
29.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур Кальяри1 : 0
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 2Кальяри
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Кальяри3 : 3
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
1 : 2
Пиза
Чезена
0 : 1
Удинезе
Салернитана
3 : 1
Дженоа
Сампдория
1 : 1 5 : 6
Монца
Брешия
3 : 1
Наполи
Палермо
5 : 0
1/8 финала
Болонья
Монца
4 : 0
Милан
Сассуоло
6 : 1
Фиорентина
Эмполи
2 : 2 3 : 4
Лацио
Наполи
3 : 1
Ювентус
Кальяри
17.12
Аталанта
Чезена
18.12
Рома
Сампдория
18.12
Интер М
Удинезе
19.12
1/4 финала
Лацио
D08
05.02
Милан
D06
05.02
Болонья
D04
05.02
D01
Эмполи
05.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
02.0423.04
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
02.0423.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
14.05

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